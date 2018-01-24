Новый раздел доступен в 45 странах

В магазине приложений Google Play появился раздел с аудиокнигами. Новый раздел доступен в 45 странах, в том числе в России, и на девяти языках. Слушать аудиокниги можно на устройствах с Android и iOS, а также через приложение Google Play Books. Кроме того, воспользоваться сервисом можно на устройствах с Google Assistant, таких как Google Home и многих других.

В отличие от Kindle Unlimited, принадлежащего конкуренту Amazon, пользователю Google Play не надо платить за подписку. Любую аудиокнигу можно приобрести отдельно. Любимой книгой можно бесплатно поделиться с семьей с помощью Family Library.

Чтобы запустить аудиокнигу на устройстве с голосовым помощником, достаточно произнести «Окей, Google, прочитай мне книгу». Google Assistant также подскажет автора и остановит воспроизведение через заданное время. Продолжить прослушивание с того же места можно и на другом устройстве.