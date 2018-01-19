На ранжирование результатов будет влиять дополнительный фактор

Google анонсировал изменения в мобильном поиске. С июля 2018 года на ранжирование результатов будет влиять скорость загрузки страниц. Этот фактор уже учитывался Google, но в десктопном поиске.

«Speed Update» повлияет только на те сайты, которые очень медленно загружаются. Как уверяет интернет-гигант, речь идет о небольшом проценте запросов. Новый стандарт будет применяться ко всем, независимо от технологии создания веб-страницы. Однако соответствие запросу останется решающим фактором, и медленные сайты с качественным, релевантным контентом смогут попасть в топ результатов поиска.

Компания рекомендует разработчикам задуматься над тем, как производительность связана с пользовательским поведением, и учитывать различные метрики. Насколько изменения затронут конкретный интернет-ресурс, сказать сложно. Поэтому Google предлагает использовать для проверки инструменты вроде Lighthouse и PageSpeed Insights. Они позволят оценить сайт по ключевым метрикам и при необходимости исправить ситуацию.

Напомним, революция в мобильном поиске Google началась в 2015 году. «Мобайлгеддон» кардинально изменил поисковую выдачу на смартфонах и планшетах, повысив позиции оптимизированных сайтов. Обязательным условием для площадок стало прохождение Mobile Friendly Test. Кроме того, позицию в мобильной поисковой выдаче могло снизить наличие навязчивой рекламы.