Российская интернет-аудитория не ограничивается одним гаджетом и беспокоится о безопасности своих данных

Аудитория Рунета старше, чем может показаться: ежедневно выходят в сеть 13% россиян в возрасте 55−64 лет и 6% пользователей в возрасте 16−19 лет. Разрыв между категориями 20−24 и 65+ менее заметен: 8% против 10%. Таковы данные Google и Kantar TNS, которые провели исследование и выделили несколько ключевых трендов в поведении российской интернет-аудитории.

Достаточно равномерное распределение по возрастным группам доказывает, что интернет сегодня — комфортная среда для людей любого возраста, вопреки сложившемуся стереотипу. Старшее поколение интересуется технологиями не меньше молодежи, а интернет открывает им новые пути для поиска информации и получения впечатлений.

Естественно, что представители различных возрастных групп по-разному ведут себя в сети. Так, пользователи 16−24 лет активнее других участвуют в создании онлайн-контента, а аудитория 25−34 чаще выходит в интернет для поиска информации и развлечения. Более половины (53%) пользователей старше 16 лет ищут информацию со смартфонов так же часто, как с десктопов.

В России смартфон, как и во всем остальном мире, становится основным устройством для пользователей: 61% российской онлайн-аудитории выходит в сеть с мобильных телефонов. Люди буквально не выпускают смартфоны из рук, что приводит к высоким требованиям пользователей к мобильному контенту. По данным более раннего исследования Google, 53% интернет-аудитории покидает мобильный сайт, если он загружается более 3 секунд. И чем дольше время загрузки, тем больше посетителей покинут ресурс. Например, если пользователи ждут от 1 до 5 секунд, вероятность их ухода с сайта возрастает до 90%. Если это время увеличивается ещё на секунду, то этот показатель может достичь 106%.

По мере роста числа устройств люди все больше привыкают переходить с экрана на экран даже в рамках одной задачи. По данным исследования, в среднем на российского пользователя приходится 2,4 устройства с подключением к интернету, а 65% респондентов регулярно переключаются между смартфоном и десктопом.

Несмотря на растущую популярность смартфонов, компьютеры и планшеты остаются релевантными устройствами для решения многих задач. Кроме того, появляются новые гаджеты с подключением к интернету, которые делают повседневную жизнь еще удобнее. Среди них разнообразные носимые устройства (умные часы, очки, брелки), персональные электронные помощники, приложения для Smart TV или VR-шлемы.

Жители России активно смотрят как аналоговое, так и цифровое ТВ. При этом популярность последнего продолжает расти. Выбирая между цифровым ТВ и онлайн-видео, 28% российских пользователей предпочитают последние, а 35% в равной степени смотрят и то, и другое. При этом чем моложе аудитория, тем большее предпочтение она отдает просмотру роликов в интернете. 56% респондентов сообщили, что смотрят онлайн-видео ежедневно, а 22% — не реже одного раза в неделю.

Один из главных вызовов, с которым сталкивается традиционное ТВ, — удержание внимание зрителя. По данным Consumer Barometer, 62% пользователей выходят в интернет во время просмотра телевизора. В 82% случаев они отвлекаются на информацию, не связанную с контентом на большом экране. Особенно актуальна эта проблема для аудитории в возрасте от 16 до 24 лет — доля тех, кто отвлекается на интернет во время просмотра ТВ, составляет более 70%.

Согласно исследованию, вопрос конфиденциальности данных очень беспокоит россиян — данная тема волнует 81% пользователей. Это становится еще более актуально с учетом роста онлайн-ритейла. Как показали результаты, уже 41% жителей России покупают товары в сети. Именно поэтому залогом доверительных отношений с пользователями становятся прозрачные инструменты, которые дают ощущение безопасности и сохранности персональной информации. Это касается как устройств, так и сервисов.

Цифровые помощники пока не так популярны в России, как на Западе: 50% участников опроса знают о существовании таких сервисов и всего 4% прибегают к их помощи. Такая тенденция характерна для аудитории всех возрастов. Как удалось выяснить, восприятие цифровых помощников как чего-то уникального (39% респондентов) значительно превосходит у российской аудитории желание понять их ценность для жизни (27%) или начать ими пользоваться (22%).