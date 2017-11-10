Активистки размещают в соцсетях снимки своих голых тел, покрытых блеском

Представители движения «бодипозитив» нашли способ, как защитить публикации фото с обнаженными телами от блокировки. Для этого всем героям таких снимков предлагается покрывать свои тела разноцветными блестками, сообщает Mashable.

В сети появился флешмоб — пользователи выкладывают в Instagram свои обнаженные фото под хэштегом #positivelyglittered. В акции принимают участие девушки с самыми разными комплекциями. По мнению авторов идеи, это поможет показать реальные тела, без применения фоторедакторов и, таким образом, помочь женщинам принять свои формы такими, какие они есть и побороть свои комплексы.

При этом, Instagram не сможет удалить такие снимки, так как они не противостоят правилам соцсети. Как пояснила автор движения, каждая девушка, которая принимает участие во флешмобе, имеет право выкладывать фото анонимно.

«Мы покрываем тело блеском, потому что это смотрится ярко, красиво и действительно привлекает внимание и новых участниц. Это прекрасный одновременно быть голым, и быть не полностью голым», - сообщила Розанна Мэй, основатель движения.

Подобные движения набирают в соцсети всё больше популярности. Например, фотограф Сильвана Денкер проводит в соцсетях кампании с хэштегом #Bodylove. Сильвана снимает обнажённых женщин и мужчин разного возраста и разных телосложений, призывая людей тем самым не стесняться своего тела.