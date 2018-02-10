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Годовой адчёт

или оговорки

по Фрейду

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Предположим, вы занимаетесь коммуникациями. Работаете в агентстве? Или на стороне клиента? Не важно. Вы точно знаете, что тёплые отношения между заказчиком и исполнителем – это один случай из ста. Чтобы улучшить этот процент, КГ MOVIE провела исследование*. Открытия, которые мы сделали, носят прикладное значение. И, если вы готовы улучшить клиентские отношения, пройдемте в наш скромный кабинет практика.

*исследование "Как агентства и клиенты оценивают себя, друг друга и экономический кризис", осень 2016г., совместно с AdIndex.
Метроном Метроном-знак
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Диагноз

Отношения клиента и агентства напоминают отношения пары, которые в своем развитии проходят разные этапы.

Знакомство. Тендеры – стандартная процедура, во время которой нужно тесное взаимодействие сторон: ответы на вопросы, уточняющие встречи, чтобы получить желаемый Результат. Самый идеальный вариант – личные брифинги и защиты.

Зигмунд Фрейд

Фрейд
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Зигмунд Фрейд

Влюбленность. Основа взаимоотношений – банально качественный менеджмент.

Любовь (среднесрочная перспектива). Любые отношения должны трансформироваться, для этого обе стороны должны работать над ними, но агентство – в большей степени. Развивая себя, развивать и партнера – это залог клиентской любви.

Эрих Фромм

Фромм
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Эрих Фромм

Привязанность (долгосрочная перспектива). Быстрые связи ни к чему не приводят. Агентство должно стремиться к долгосрочным отношениям с клиентами, отвечая за конечный результат и функционируя в качестве внешнего подразделения в структуре клиента.

Густав Юнг

Юнг
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Густав Юнг

Профилактика отклонений

Это, конечно, всё теория. На практике мы все не идеальны. Но если работать прежде всего над собой, то можно рассчитывать на успех. У нас есть несколько примеров, которые доказывают, что мы движемся в правильном направлении.

Мозг лупа
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Глава 1

Высококачественный

менеджмент

Клиент: шины CORDIANT

Предыстория

История нашего союза насчитывает 10 лет. Его можно было бы отнести к другому разделу – «Долгосрочные отношения». Мы понимали клиента с полуслова, так что порой брифы умещались в одну фразу: «Вы сами все знаете – предлагайте». Дальше следовал ежегодный экзамен в виде проводимого соответствии с обязательной процедурой тендера. А после выигрыша – очень четкая и последовательная имплементация взятых агентством обязательств.

Жалобы

Новая на заклатаренном рынке автомобильных шин марка, обладающая важным преимуществом – соотношением цена/качество. Но минимальным знанием – всего 6%. Стояла задача повысить узнаваемость бренда и увеличить продажи, завоевав доверие потребителей. А впоследствии – усилить лояльность продавцов к марке.

Диагноз

Размещение Cordiant на ТВ, интеграция и спецпроекты в онлайн и офлайн-трейд-маркетинге.

Решение

Выбор автомобильных шин и финальное решение о покупке принадлежит мужчинам, а для них ключевыми показателями, помимо цены, являются надежность и безопасность – чем как раз обладают шины Cordiant. Чтобы потребители могли в этом убедиться, мы предложили пойти по пути всевозможных экспертных интеграций на сугубо мужской территории.

На российских телеканалах было реализовано более 80 специальных проектов. Инициированы тест-драйвы, обзоры автоэкспертов, бесчисленные тесты на прочность, сцепление, устойчивость; шины участвовали в заездах по бездорожью, программах о путешествиях, проезжая 1000 км, а также в видеоуроках по безопасному вождению.

Чтобы стимулировать продавцов продавать лучшее и знать о преимуществах марки больше, были проведены 2 федеральные акции National Consumer Promo, за которыми последовал рост продаж.

Результаты

  • Шины Cordiant входят в топ-4 по использованию в России.
  • Число потребителей бренда выросло в 5,2 раза, а знание бренда среди ЦА составляет 58%.*
  • Бренд Cordiant стал народной маркой в сегменте автошин.
* знание с подсказкой. «Исследование по оценке восприятия качества летних легковых шин Cordiant в конкурентном окружении», 2017г.

Глава 2

Любовь

с клиентом

Клиент: кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC

Предыстория

Говорят, что между агентством и клиентом должны быть только профессиональные отношения. Но мы вынуждены признаться, что в случае с М. нас связала сама любовь.

Жалобы

Покупка бытовой техники, тем более кондиционеров, не вызывает у людей сильных эмоций. Перед нами же стояла задача построить между брендом и аудиторией эмоциональную связь, в идеале – любовь. И при этом донести рациональное преимущество бренда – долговечность.

Диагноз

Масштабная имиджевая кампания «Друг на все времена» на ТВ, OOH, Digital и радио.

Решение

За что можно полюбить кондиционер, кроме того, что он дарит часы прохлады в самое жаркое время?

Рассуждая об этом, мы обнаружили, что люди привязываются к вещам, с которыми у них связаны воспоминания, истории и события. Работая с этим инсайтом, мы придумали кампанию «Друг на все времена».

Основой кампании стала эмоциональная история о настоящей дружбе мальчика, собаки и кондиционера Mitsubishi Electric. Главный герой ролика – собака породы акита-ину, самой мимимишной на свете.

Результаты

Стоит ли говорить, что собачек любят все?

  • Благодаря яркому креативу все ключевые бренд-индикаторы увеличились в среднем в 1,5 раза.
  • С 2015–2016 гг. знание бренда увеличилось на 8,9%, а сила бренда – на 4,3%.
  • Mitsubishi Electric стал брендом №2 в категории.

Глава 3

Долгосрочные

отношения

Клиент: сайт о деменции МEMINI.RU (MERZ)

Предыстория

Вы наверняка слышали о «кризисе трёх лет». Бытует мнение, что через 3 года совместной жизни в отношениях пары пропадает романтика. Так вот, это тот самый случай, когда и через 5 лет страсть не стихает. И даже наоборот – с порталом о деменции Memini.ru (компания MERZ) мы с каждым годом всё лучше понимаем друг друга.

Жалобы

Сегодня в России знание общества о деменции (неприятный синоним – старческий маразм) находится на низком уровне, и чудачества пожилых людей списываются на возраст. А в семьях, где есть такой больной, родственники, чья жизнь кардинально меняется, не знают, куда и к каким специалистам обратиться за помощью, чтобы приостановить развитие болезни (деменция неизлечима, но регресс можно затормозить). Таким образом, проблема является не только медицинской, но и социальной и семейной, так как вместе с больным страдает и его ближнее окружение.

Вовлеченность государства в решение этой проблемы сейчас недостаточна, поэтому в большинстве городов РФ трудно получить актуальную помощь: мало узких специалистов, занимающихся когнитивными нарушениями, нет условий для доступной диагностики.

Диагноз

Всероссийская программа «Академия памяти Memini», которая охватила более 50 городов.

Решение

Сделать городское мероприятие для всей семьи с дифференцированными активациями по возрасту: пожилым людям – тестирование и бесплатный скрининг, людям среднего возраста – лекторий, консультации с медицинскими специалистами, помощь психолога, тематический квест, детям – анимационную программу. Особое место на мероприятии было отведено интерактивному квесту «Хранители памяти», который являлся одновременно PR-поводом, центром притяжения и доступным форматом получения информации об этой сложной проблеме. Был написан сценарий и воссоздана старая квартира, полная антиквариата и тайников, куда мы поселили бабушку, страдающую деменцией. Участники учились распознавать симптомы деменции, оказывать помощь, общаться с бабушкой и возвращать ей самые ценные воспоминания. Тем самым были соединены две уникальные технологии: строительство передвижного квеста и перформанс, в котором участники игры взаимодействуют с живым персонажем.

Результаты

  • Более 40 000 посетителей.
  • 12000 человек прошли тестирование, 5000 были направлены на углубленную диагностику.
  • В СМИ вышло более 200 публикаций и сюжетов, которые охватили более 25 миллионов человек.
  • Были сформированы локальные деятельные сообщества, объединяющие институт гериатров, центры медицинской профилактики и Союз пенсионеров.

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