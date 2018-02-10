Предположим, вы занимаетесь коммуникациями. Работаете в агентстве? Или на стороне клиента? Не важно. Вы точно знаете, что тёплые отношения между заказчиком и исполнителем – это один случай из ста. Чтобы улучшить этот процент, КГ MOVIE провела исследование*. Открытия, которые мы сделали, носят прикладное значение. И, если вы готовы улучшить клиентские отношения, пройдемте в наш скромный кабинет практика.

*исследование "Как агентства и клиенты оценивают себя, друг друга и экономический кризис", осень 2016г., совместно с AdIndex.