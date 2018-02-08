Ритейлер ищет варианты развития магазинов с товарами для дома

Gloria Jeans по примеру западных одежных ритейлеров Zara и H&M рассматривает возможность запустить продажу товаров для дома, сообщает «Коммерсант».

Основатель Gloria Jeans Владимир Мельников подтвердил идею создания сети по аналогии с испанской Zara Home. Однако конкретных наработок пока нет. «В текущем году для нас приоритетнее развитие на международных рынках», – отметил Мельников.

О том, что Gloria Jeans рассматривает возможность развивать магазины с товарами для дома, также рассказал источник на рынке коммерческой недвижимости. В двух компаниях, оказывающих консалтинговые услуги по поиску объектов для аренды, также слышали о намерении ритейлера.

Эксперты полагают, что выход компании в сегмент товаров для дома не повлечет дополнительных издержек ни в производстве, ни в логистике, ни в IT. Кроме того, время для выхода в новый формат магазинов подобрано удачно, так как российский рынок товаров для дома вернулся к росту.

Ранее сообщалось, что Gloria Jeans, не имеющая собственного онлайн-магазина в России, будет размещать свой ассортимент на платформе Tmall.