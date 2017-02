Для объяснения своей позиции Кевин Планк выкупил рекламную полосу в газете The Baltimore Sun

Когда гендиректор Under Armour Кевин Планк высказался в поддержку Дональда Трампа, он и не подозревал, что его обвинят во всех смертных грехах. В интервью CNBC Топ-менеджер заявил, что такой бизнес-ориентиро ванный президент является «настоящей находкой» для страны. «Он хочет созидать. Он хочет принимать смелые решения, и он хочет быть убедительным», — сказал Планк.

Его комментарии вызвали шквал критики в соцсетях. Известные спортсмены и послы бренда Under Armour поспешили осудить позицию Планка. Балерина Мисти Коупленд написала в Instagram, что ей важно, чтобы партнеры и спонсоры разделяли ее веру в многообразие и инклюзивность. Баскетболист Стефен Карри обыграл слова Планка «a real asset», предложив оставить только «ass». Рестлер и киноактёр Дуэйн «Скала» Джонсон также осудил главу Under Armour за то, что своими словами он способствует розни.

Высказывания Планка прокомментировал и Дэвид Дрога, основатель агентства Droga5, которое работает с Under Armour. Рекламный гуру заявил, что поддержка американской промышленности не означает согласия с другими, противоречивыми инициативами.



Кевин Планк. Фото Facebook

Получив множество гневных откликов, бизнесмен решил объясниться перед общественностью. Для этого он выкупил полосу в газете The Baltimore Sun, где разместил открытое письмо. Планк напомнил, что перенес штаб-квартиру в Балтимор через два года после создания компании, когда там работало всего два человека. Все это время Under Armour выступала за равные права и создавала рабочие места. По его словам, в команде трудятся люди разных национальностей, возрастов, с разными взглядами и разной сексуальной ориентацией. Компания Under Armour уверена, что ее сила заключается именно в разнообразии, а иммиграция — источник инноваций для глобального бизнеса, базирующегося в Америке.

Руководитель Under Armour подчеркнул, что компания выступает против ужесточения миграционной политики и не поступится своими ценностями. Одновременно бренд чувствует ответственность перед потребителями, особенно перед молодыми людьми, говорится в открытом письме. Планк рассказал о вкладе компании в развитие города и пообещал, что это только начало.

Напомним, что сохранение рабочих мест является ключевым вопросом для Трампа. Он уже критиковал Ford Motor Co за решение построить завод в Мексике, после чего автоконцерн отказался от своих планов и решил создать 700 рабочих мест в Мичигане. Политика может повлиять и на сделку по продаже American Apparel. Главным преимуществом канадской Gildan, которая хочет купить культовый бренд, стал план по сохранению производства в Калифорнии — самом дорогом штате в плане оплаты труда.