Пользователям все чаще ограничивают свободу в сети

В 2017 году в общей сложности было зафиксировано более 110 тысяч фактов ограничения свободы интернета: ежедневно блокировались 244 интернет-страницы, каждые восемь дней выносился приговор к реальному лишению свободы за размещённую в сети информацию. Главным контролером рунета становится Федеральная служба безопасности, сообщают «Ведомости» со ссылкой на экспертов международной правозащитной группы «Агора».

Увеличилось как общее число случаев привлечения к уголовной ответственности пользователей, так и количество приговоров к реальному лишению свободы, отмечают в «Агоре». При этом количество уголовных дел о призывах к экстремистской деятельности в 2016–2017 гг. стабилизировалось, зато виден значительный рост доли и числа подследственных ФСБ дел об оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности, а также части дел о призывах к экстремизму, следствие по которым также ведет ФСБ.

Руководитель «Агоры» Павел Чиков считает, что фактически это стало реакцией на неэффективность блокировок как средства ограничения распространения информации. Причем ФСБ оказывает все большее влияние на отрасль и в других секторах, например в сфере технологий, добавляет эксперт.

2017 год стал рекордным и по числу законодательных инициатив, направленных на «суверенизацию» рунета, а фактически – на усиление контроля над коммуникациями пользователей и распространением информации в сети. Так с января 2018 года вступил в силу закон, обязывающий интернет-мессенджеры идентифицировать пользователей: дешифрование переписки и идентификация пользователей становятся ключевыми аспектами обеспечения нацбезопасности. При этом функция контроля над интернетом продолжает постепенно перетекать из рук Роскомнадзора, созданного в качестве регулятора отрасли, в руки прокуратуры и органов госбезопасности, считают авторы доклада.

Кроме того, в 2017 году УК пополнился новыми составами преступлений (например, была криминализована пропаганда терроризма), что фактически стало реакцией на неэффективность блокировок как средства ограничения распространения информации, уверен Чиков. От политики запретов власти переходят к уголовному преследованию пользователей, делают вывод авторы доклада.