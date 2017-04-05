Марк Притчард продолжает разбирать главные проблемы рекламной индустрии





Директор по маркетингу Procter&Gamble Марк Причард — один из самых влиятельных людей в рекламной индустрии, отвечающий за крупнейший рекламный бюджет в мире. Неудивительно, что его выступления привлекают внимание профессионалов. В январе на конференции IAB он призвал улучшить существующие системы измерений и верификации, а в марте на мероприятии ANA озвучил жесткие требования к партнерам.

На недавней конференции Transformation, организованной 4A, Причард продолжил разбирать главные проблемы отрасли. На этот раз он обратился к агентствам с просьбой делать меньше, но лучше. «Если бы легенды вроде Лео Бернетта и Дэвида Огилви вернулись и посмотрели на нас, как вы думаете, чтобы они подумали о нашем отношении к рекламе? Наше поведение показывает: мы верим, что больше — значит лучше. Мы забрасываем потребителя тысячами реклам в день. Мы ужасно заняты, но вся эта деятельность не способна пробиться сквозь шум. Она просто создает еще больше шума», — сказал главный маркетолог P&G.

Причард уверен, что производство огромного количества рекламы негативно сказывается на индустрии, утомляет и снижает креативность: «Мы должны перестать гоняться за собственным хвостом и набраться мужества, чтобы делать меньше. Делать меньше, но лучше — это действительно подвиг». Он предложил агентства объединить услуги и вернуться к принципу «одного окна». По его мнению, это придаст стабильности отношениям с клиентами.

Хотя в прошлом P&G усложняла ситуацию, нанимая тысячи агентств по всему миру, со временем корпорация отказалась от этой практики. За последние годы список агентств сократился примерно на 50%. Сейчас 95% работ сконцентрированы в руках менее 20% агентств, однако компании есть куда совершенствоваться.

Комментируя скандал с YouTube, Причард заявил, что и издатели, и агентства несут одинаковую ответственность за безопасное окружение бренда. В самой P&G к нарушениям относятся абсолютно нетерпимо, сказал он.