Компания завершила полное обновление водочного бренда с момента его создания в 2001 году

ГК «Руст» завершила полное обновление «Русского Стандарта Platinum» с момента его создания в 2001 году.

Бутылку с массивным устойчивым дном теперь украшает кружевная шелкография. Изображение орла и медведя в центре бутылки стало самостоятельным элементом дизайна, получив объем, который создает ощущение драгоценной чеканки. Под стать бутылке и новая высокая пробка с тисненым логотипом и орнаментом.

Следует отметить, что компания поработала не только над оформлением бутылки, но и над качеством самого продукта.

Обновленный «Русский Стандарт Platinum» доступен на полках федеральных торговых сетей. Запуск бренда в обновленном дизайне будет способствовать укреплению позиций компании в супер-премиальном водочном сегменте.