Он освобожден от должности советника Президента

Владимир Путин освободил Германа Клименко от должности советника президента. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу со дня подписания.

Клименко пробыл на этом посту больше двух лет. В администрацию президента его пригласили в конце 2015 года. В его лице Путин нашел человека, который пользовался доверием у IT-отрасли, понимал комплекс проблем и мог активно продвигать наработанные идеи «наверху». Сам Клименко подчеркивал, что, в первую очередь, займется экономикой интернета, а также продвижением идей, интеграцией IT-индустрии с другими отраслями экономики.

Теперь уже бывший советник президента прославился выпадами против иностранных IT-компаний, в том числе Google и Microsoft, «наездом» на российских продюсеров (назвал их «жадными упырями»). Кроме того, заявлял о готовности России к отключению от мирового интернета и призывал пользователей Telegram переходить на ICQ.

Клименко также возглавляет наблюдательный совет Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), а до декабря 2017 года занимал пост председателя совета Института развития интернета (ИРИ). До прихода на госслужбу развивал собственный интернет-бизнес: Liveinternet, Mediametrics, Fastscoring.