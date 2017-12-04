В съемках также принял участие ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов

«Стикеры» – одна из самых популярных игр молодежи (наряду с «Крокодилом» и «Шляпой»). Именно в неё играют студенты в новом рекламном ролике Сбербанка.

Угадывая знаменитых персонажей, ребята хитрят, иногда слишком затягивают с ответом, но всё-таки добиваются успеха, а один из загаданных персонажей, председатель правления Сбербанка Герман Греф, вдруг появляется в комнате.

Ролик создан для студенческой олимпиады «Я – профессионал» и приурочен к старту отборочного онлайн-этапа проекта.

В съемках также приняли участие ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов и актеры театральной мастерской Дмитрия Брусникина: Игорь Титов, Василий Буткевич, Иван Семенов, Василий Михайлов.