Алексей Сафронов рассказал о том, каким будет будущее коммуникаций, по мнению PR специалистов из 11 стран мира

Генеральный Директор КГ «Орта» Алексей Сафронов высказал свою экспертную позицию о настоящем и будущем коммуникаций, основанную на выводах исследования «Future Outlook Research on leadership and trends in communications» на Днях PR-2017 в Москве, посвященных теме «РАСО. Вторая четверть. Взгляд в будущее» и традиционно прошедших на площадке Московской Биржи.

Вместе с другими участниками дискуссии аналитической сессии «Настоящее и будущее коммуникаций» Алексей обсудил будущее PR-профессии и сообщества на следующие 25 лет.

Как показало исследование, одним из основных результатов PR-деятельности является такой традиционный показатель как позитивный медиа охват, занявший третье место в списке приведённых ответов. Причём, большинство российских респондентов ответили, что сильнее всего доверяют социальным медиа. Исключением остались корпорации, которые поставили социальные медиа на последнее место. Генерацию смыслов и заполнение информационного поля большим количеством позитивных новостей о компании - таким видят основную задачу PR-деятельности компании.

Данное исследование проводится ежегодно в рамках Leadership Dialogue Forum и сравнивает взгляды на развитие медиа, лидерства и коммуникаций руководителей и специалистов, представляющих как корпоративный, так и общественный и государственный сектора, а также молодёжь - школьники и студенты. В этом году в рамках исследованиия были опрошены респонденты из 11 стран мира - России, Беларуси, Украины, Великобритании, Венгрии, Польши, Словакии, Болгарии, Хорватии, Эстонии и Латвии.

Генеральный Директор КГ «Орта» Алексей Сафронов: «Коммуникации пережили технологический всплеск и пошли дальше. Сейчас технологии являются инструментом в опытных руках специалистов по коммуникациям, а не вещью в себе. Поэтому такие новомодные тенденции как постправда, нейромаркетинг оказались в конце списка. Мы снова вернулись к истокам и классическому пониманию роли PR-профессии, значение которого в современном мире продолжает расти».