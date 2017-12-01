Егор Яковлев за два месяца выполнил все поставленные задачи



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Егор Яковлев, генеральный директор российского онлайн-кинотеатра Start, который был запущен студией Yellow, Black & White в октябре этого года, сообщил в Facebook о своём уходе из проекта.

«C 1 декабря я ухожу из проекта start.ru с позиции Генерального директора. Все задачи, которые ставились акционерами по запуску видеосервиса – были выполнены в полном объеме. Я безмерно благодарен Эдуарду Илояну, Алексею Троцюку, Денису Жалинскому за то, что пригласили в проект и дали возможность меньше чем за год реализовать то, на что другим обычно требуется много лет», – прокомментировал Яковлев свой уход.

За время работы в компании Яковлеву пришлось решить большое количество сложных задач: «качественная доставка видео по всему миру, мультивалютный эквайринг и процессинг в любой стране мира, рекомендательная система, легальная юридическая структура, обслуживающая все транзакции, технологическая платформа и big data». Следующим этапом развития видеосервиса станет более тесная интеграция со студией Yellow, Black and White, что позволит сфокусироваться на создании контента собственного производства, который будет доступен только подписчикам сервиса.

Напомним, что студия YBW запустила видеосервис Start 7 октября. На платформе транслируются премьерные показы сериалов и фильмов, снятых совместно с другими студиями и телеканалами.