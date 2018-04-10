Сейчас в работе 1-2-3 Production уже находится 10 проектов для канала ТВ-3

«Газпром-медиа» создаёт новую студию 1−2-3 Production на телеканале ТВ-3, с помощью которой планирует увеличить производство сериальных продуктов для ТВ-3 и расширить библиотеку премиального сериального контента. Кроме того, студия будет производить веб-сериалы и контент для цифровых платформ, сообщили в пресс-службе холдинга.

1−2-3 Production располагает собственными ресурсами для постпроизводства, включая аудио- и видеомонтаж, цветокоррекцию. Студия сама будет осуществлять полный цикл производства: от разработки сценария до мастеринга. В будущем планируется создание и собственной студии компьютерной графики.

Возглавит компанию Иван Голомовзюк, исполнительный продюсер сериалов «Чернобыль: Зона отчуждения», «Измены», «Кризис нежного возраста», «Закон каменных джунглей», «Остров». Штат студии составит порядка 50 специалистов. Офис студии располагается в Москве. В настоящий момент в производстве студии находится 10 проектов. Осенью 2018 года телеканал ТВ-3 планирует показать в эфире три новых сериала: «Обычная женщина» (режиссер Борис Хлебников), «Мертвое озеро» (режиссер Роман Прыгунов), «Учителя» (автор и режиссер Илья Куликов).

Кроме того, студия ведет подготовку к съемкам еще нескольких проектов, среди которых социальная комедия, затрагивающая проблемы людей с ограниченными возможностями («Толя-робот», реж. Алексей Нужный), масштабный постапокалипсис («Аванпост», реж. Егор Баранов; «Вонгозеро», реж. Павел Костомаров) и экшн на тему революции в России с Данилой Козловским в главной роли («Карамора», реж. Илья Найшуллер).

«Основное конкурентное преимущество „Газпром-медиа“ — это способность создавать качественный контент, который мы монетизируем во всех средах и на всех рынках. Создание собственных студий на телеканалах — логичный шаг в нашей контентной стратегии. Все рейтинговые проекты для ТНТ производят собственные студии телеканала. Студии есть и на телеканалах „Пятница!“, 2×2 и „Супер“. Уверен, что за счет новых проектов студии 1−2-3 Production холдинг расширит свою библиотеку востребованного премиального контента», — прокомментировал генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко.

«Создание 1−2-3 Production — еще один этап по трансформации ТВ-3 в центр производства лучших российских драматических сериалов, которые станут синонимом качественного прорыва. Мы хотим показать всему миру, что в России снимают профессионально, что мы конкурентоспособны и открыты к международному сотрудничеству. Сериалы, над которыми сейчас работает 1−2-3 Production, отличает максимально возможное на сегодня качество производства. Для воплощения всех наших проектов мы привлекаем самых талантливых и креативных российских авторов и исполнителей, с которыми мечтает работать каждый из наших коллег», — рассказал генеральный директор ТВ-3 Валерий Федорович.