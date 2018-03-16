По итогам форума будут определены три команды победителей, которые разделят призовой фонд в 500 тысяч рублей

Холдинг «Газпром-медиа» проведет первый хакатон Hack the Media по обработке и анализу Big Data в медиа. Хакатон пройдет в Москве 7−8 апреля в Центре блокчейн компетенций, сообщили в холдинге.

Целью форума будет поиск новых идей и решений в сфере цифровых медиа для сегмента развлекательного телевидения «Газпром-медиа». Участникам предложено пять основных направлений по созданию алгоритмов: новые рекламные технологии, управление интегрированными кампаниями, аудиторные измерения и медиатренды, аналитика потокового видео, а также рекомендательные сервисы для повышения конверсии и улучшения пользовательского опыта.

Для разработки решений участники мероприятия получат наборы обезличенных данных о просмотрах видеоконтента телеканалов ГПМ РТВ на Rutube. В финале участники должны описать цели и задачи проекта, целевую аудиторию и рыночные перспективы, а также продемонстрировать минимально жизнеспособный продукт и исходный код.

В жюри конкурса вошли генеральный директор ГПМ РТВ Артур Джанибекян, директор телеканала ТНТ4, генеральный продюсер «Comedy Radio» Гавриил Гордеев, руководитель инвестиционно-аналитического департамента ГПМ РТВ Галина Дегтярева. Три команды-победители разделят призовой фонд в 500 тысяч рублей.