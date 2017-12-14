Селлер запускает глобальный мониторинг инвентаря по ключевым параметрам – видимости рекламы, мошенническому трафику и репутационной безопасности

Gazprom-Media Digital (GPMD), входящая в группу НСК, интегрировала технологию аудита качества трафика интернет-площадок Adloox, одного из крупнейших игроков международного рынка аудита и верификации рекламного инвентаря. В рамках запуска системы фильтрации трафика продуктовая линейка компании будет перестроена: селлер переходит на работу исключительно с лицензионным инвентарем, на которой придется 98% показов рекламы, при этом цена размещения в таком контенте снизится на 23%.

Внедрять систему фильтрации трафика Gazprom-Media Digital начала ещё в июне. Совместно со своим технологическим партнером компанией Brainrus селлер измерил параметр видимости рекламы (Viewability) на сайтах-партнерах, а в сентябре перешел на глобальный мониторинг всего инвентаря на стационарных компьютерах.

В октябре GPMD интегрировала модуль Adloox, который позволяет измерять репутационную безопасность и фиксировать мошеннический трафик, и приступил к тестовым промерам трафика по этим параметрам на некоммерческих рекламных кампаниях. В ходе тестов были выявлены проблемные зоны по инвентарю и особенности российского трафика, потребовавшие скорректировать алгоритмы Adloox в части определения параметров Fraud и Brand Safety.

Эти алгоритмы были обновлены и с 1 января 2018 года селлер перейдет на глобальный мониторинг всего инвентаря GPMD по трем ключевым параметрам – видимости рекламы, мошенническому трафику и репутационной безопасности. Коммерческое размещение будет проводиться в полностью очищенном трафике. Результат тестовых замеров общего некорректного трафика (General Invalid Traffic, GIVT) оказался в рамках ожидаемого и составил 0,4%, что свидетельствует о фактическом отсутствии в инвентаре GPMD подобных нарушений. Вместе с тем у ряда партнеров были выявлены нарушения, связанные с применением более сложных и завуалированных методик сокрытия способов накрутки трафика (Sophisticated Invalid Traffic, SIVT). После перезагрузки продукта GPMD реализует видеорекламный трафик своих интернет-ресурсов.

Интеграция системы Adloox потребовала перестроить продуктовую линейку селлера. До сих пор GPMD предлагала рекламодателям два базовых варианта размещения: пакет «Охват» включал в себя рекламу в пользовательском и лицензионном контенте, пакет «Лицензия» ограничивался только лицензионным видео. Новый продукт In-roll предусматривает работу с лицензионным инвентарем, на который будет приходиться 98% показов. При этом показатель досмотра рекламы составит 60%, видимости – 65%.In-roll будет включать в себя линейку рекламных форматовGPMD на мобильных устройствах (Pre-roll, Mid-roll, Post-roll, Pause-roll, In-read, Pre-loader) и стационарных компьютерах. Дефляция стоимости тысячи показов рекламы (СРМ) в лицензионном инвентаре составит 23%: цена снизится с сегодняшних 975 до 750 рублей.

«GPMD и Brainrus сделали первые шаги в направлении, призванном обеспечить качество трафика на сайтах, рекламные возможности которых реализует селлер. В ходе тестирования мы установили некоторые особенности российсокго интернет-рынка и выявили новые сложные модели мошенничества. Adloox сумела быстро адаптироваться к этим реалиями улучшить методологию идентификации мошеннического трафика, фиксируемого у партнеров-поставщиков GPMD», – сообщает управляющий директор Adloox Эндрю Профет.