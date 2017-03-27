Группа собирается выпускать под брендом легкие коммерческие автомобили



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Группа ГАЗ может вернуться к производству автомобилей под маркой «Волга». Однако вместо легковых автомобилей под брендом будут выпускаться легкие коммерческие авто. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель совета директоров и совладелец «Русских машин» Зигфрид Вольф.

По его словам, «Русским машинам2 не хватает среднеразмерного автомобиля. В качестве примера Вольф привел Volkswagen Caddy. По его мнению, марка «Волга» идеально подошла бы и способствовала реализации проекта по созданию отечественного легкого коммерческого автомобиля.

«Я бы не стал отказываться от этого сегмента. Если мы запустим подобный автомобиль, он будет обладать всеми теми характеристиками, которыми обладает наша продукция: конкурентоспособная цена, высокое качество, надежность», - добавил совладелец «Русских машин».

ГАЗ закончил производство классических – легковых – автомобилей «Волга» в 2008 году. В том же году было запущено производство легковых машин Volga Siber на базе модели Chrysler Sebring, но в 2010 году проект был закрыт. Высвободившиеся мощности в дальнейшем были использованы для организации контрактного производства. Сейчас по этой схеме в Нижнем Новгороде выпускаются легковые Volkswagen и Skoda, а также легкие коммерческие автомобили Mercedes-Benz.