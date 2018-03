Объявлена двухдневная насыщенная фестивальная программа

Оргкомитет фестиваля WOW DONE AWARDS 2018 объявляет двухдневную насыщенную фестивальную программу, среди которой помимо Конференции Best Marketing Practices и Церемонии награждения, — насыщенная вечерняя развлекательная программа в Черновцах 23−24 марта. Аккредитация открыта до 16 марта.

WOW DONE AWARDS 2018 традиционно состоит не только из Конференции Best Marketing Practices, которая является платформой для обмена опытом между лидерами мнений рекламно-коммуникационного рынка и Церемонии награждения победителей конкурсной программы WOW DONE AWARDS 2018, а и с вечерней развлекательной программы. Мы очень благодарны нашим партнерам Goyra Group, которые покажут наиболее аутентичные места Черновцов.

Основной локацией фестиваля WOW DONE AWARDS 2018 была выбрана Резиденция митрополитов Буковины и Далмации — сейчас Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, одно из семи мест в Украине, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

23 марта

Каждое фестивальное утро начинается не только с кофе, а с конференции Best Marketing Practices, где ведущие эксперты маркетинговых коммуникаций поделятся собственным опытом и наглядно продемонстрируют удачные кейсы, расскажут детали процесса создания кампаний из-за кулис и вдохновят на новые смелые решения.

После семинарской программы, в 19:00 состоится вечеринка-открытие фестиваля WOW DONE AWARDS 2018, локацией которой станет ресторан «Панська гуральня» — господский ресторан на господской улице — по адресу г. Черновцы, ул. О. Кобылянской, 5. Интересно, что улица Ольги Кобылянской по праву считается господской, ведь прошлого века центральную улицу Черновцов подметали букетами роз и мыли ароматным мылом. «Панська гуральня» — это один из самых колоритных и наиболее популярных ресторанов города. Изысканные блюда в сочетании с народными традициями и оригинальностью создают неповторимую комбинацию современности с нотками духа истории.

24 марта

Второй фестивальный день также начнется с Конференции, посвященной теме digital-коммуникаций. С полным списком тем можно ознакомиться по ссылке.

Сразу после конференции, в 16:00 отправляемся на экскурсию по Черновицкому национальному университету имени Юрия Федьковича и по историческому центру Черновцов.

В 19:00 в ресторане «Бартка», по адресу г. Черновцы, ул. Главная, 124, запланирована Церемония награждения победителей WOW DONE AWARDS 2018. «Бартка» — это настоящий

гастрономический театр, который имеет открытую кухню и непринужденную атмосферу праздника. Вечеринка-закрытие WOW DONE AWARDS 2018 продолжиться в том же месте в 20:30.

Для всех желающих посетить конференцию Best Marketing Practices, Церемонию награждения WOW DONE AWARDS и другие активности фестиваля необходимо пройти регистрацию на сайте фестиваля и оформить аккредитацию до 16 марта. Стоимость участия по ссылке.

Напоминаем, что оргкомитет предлагает автобус Киев-Черновцы-Киев. Он будет заказан, если наберется более 30 желающих. Информация о расписании трансфера, стоимости и бронировании доступна на сайте.

В случае возникновения вопросов, просим обращаться в оргкомитет: +380 44 490−90−30, Екатерина Грабовская, festival@vrk.org.ua и Ольга Подгорский, project@vrk.org.ua

До встречи в Черновцах!