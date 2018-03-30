Сегодняшний покупатель чувствителен к цене. Многие хотят покупать только на скидках. Что может противопоставить миру ценовой конкуренции современный маркетинг и маркетологи? Как брендам-лидерам удается растить продажи без снижения цены и увеличивать прибыль?

Форум TOP Marketing ежегодно собирает лучшие идеи на рынке, самых продвинутых маркетологов и крутые кейсы. Все для того, чтобы маркетологи смогли сделать «апгрейд» и вернуться к работе с зарядом новых умений и знаний.

На форуме:

  • Идеи для роста — новые кейсы
  • Как внедрять? — Бизнес-процессы в маркетинге с чек-листами
  • Супер-бонус — конференция «Я директор по маркетингу»: как управляют командой и собой лучшие!
  • Полезные знакомства и решение ваших вопросов экспертом из отрасли — специальная сессия TOP Marketing Networking

Плюс:

  • Высокий уровень спикеров: 90% - директора по маркетингу с опытом 15+
  • Контент — главное практическая польза, а не шоу
  • Британский диплом по маркетингу участникам мастер-класса 26 апреля
  • Отраслевая специфика для разных секторов!

Главные темы:

  1. ЗАПУСК НОВЫХ ПРОДУКТОВ
  2. ОФФЛАЙН И ОНЛАЙН СТРАТЕГИЯ
  3. SMM
  4. РЕБРЕНДИНГ
  5. РЕКЛАМА
  6. УПАКОВКА
  7. УПРАВЛЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ И CRM
  8. СТОРИТЕЛЛИНГ И КОНТЕНТ
  9. ВИДЕО-РЕКЛАМА
  10. ДИДЖИТАЛ-ПРОДВИЖЕНИЕ
  11. ГЕЙМИФИКАЦИЯ
  12. AGILE
  13. ПСИХОЛОГИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
  14. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
  15. ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ ДАННЫХ

Форум в цифрах

  • 3 дня, 3 потока
  • 60+ спикеров
  • 500+ участников
  • 2 диплома — российский и британский