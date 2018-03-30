Сегодняшний покупатель чувствителен к цене. Многие хотят покупать только на скидках. Что может противопоставить миру ценовой конкуренции современный маркетинг и маркетологи? Как брендам-лидерам удается растить продажи без снижения цены и увеличивать прибыль?
Форум TOP Marketing ежегодно собирает лучшие идеи на рынке, самых продвинутых маркетологов и крутые кейсы. Все для того, чтобы маркетологи смогли сделать «апгрейд» и вернуться к работе с зарядом новых умений и знаний.
На форуме:
- Идеи для роста — новые кейсы
- Как внедрять? — Бизнес-процессы в маркетинге с чек-листами
- Супер-бонус — конференция «Я директор по маркетингу»: как управляют командой и собой лучшие!
- Полезные знакомства и решение ваших вопросов экспертом из отрасли — специальная сессия TOP Marketing Networking
Плюс:
- Высокий уровень спикеров: 90% - директора по маркетингу с опытом 15+
- Контент — главное практическая польза, а не шоу
- Британский диплом по маркетингу участникам мастер-класса 26 апреля
- Отраслевая специфика для разных секторов!
Главные темы:
- ЗАПУСК НОВЫХ ПРОДУКТОВ
- ОФФЛАЙН И ОНЛАЙН СТРАТЕГИЯ
- SMM
- РЕБРЕНДИНГ
- РЕКЛАМА
- УПАКОВКА
- УПРАВЛЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ И CRM
- СТОРИТЕЛЛИНГ И КОНТЕНТ
- ВИДЕО-РЕКЛАМА
- ДИДЖИТАЛ-ПРОДВИЖЕНИЕ
- ГЕЙМИФИКАЦИЯ
- AGILE
- ПСИХОЛОГИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
- ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
- ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ ДАННЫХ
Форум в цифрах
- 3 дня, 3 потока
- 60+ спикеров
- 500+ участников
- 2 диплома — российский и британский