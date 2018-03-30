Как драйвить продажи, не торгуясь с покупателем?

Сегодняшний покупатель чувствителен к цене. Многие хотят покупать только на скидках. Что может противопоставить миру ценовой конкуренции современный маркетинг и маркетологи? Как брендам-лидерам удается растить продажи без снижения цены и увеличивать прибыль?

Форум TOP Marketing ежегодно собирает лучшие идеи на рынке, самых продвинутых маркетологов и крутые кейсы. Все для того, чтобы маркетологи смогли сделать «апгрейд» и вернуться к работе с зарядом новых умений и знаний.

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Идеи для роста — новые кейсы

Как внедрять? — Бизнес-процессы в маркетинге с чек-листами

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