Заканчивается прием заявок на соискание второй Ежегодной Премии в области образования

Форум и Премия «Эффективное образование» пройдет 30 ноября в 13:00 в арт-пространстве EXPOSED, в ходе которого ведущие компании поделятся секретами успеха своей бизнес модели. Home Credit Bank, Lego, «МТС» расскажут то, о чем молчат успешные карьеристы, не пишут в учебниках и не учат в институтах.

Премия создана в поддержку развития бизнес и профессионального образования в России, выявления лучших практик и обменом опыта между участниками рынка для развития совместных образовательных проектов, а также популяризацию внутрикорпоративного образования в российских компаниях.

Среди основных номинаций Премии: Медиа, Карьера, Онлайн-образование, Формат корпоративного образования, Продукты и инструменты образовательного процесса, Образование для частных и корпоративных образовательных учреждений, Личностные номинации за вклад в развитие образования.

В 2016 году лауреатами Премии «Эффективное бизнес образование» стали более 35 компании, среди которых: «ОБИ Россия», «Эльдорадо», Moscow Business School, Samsung Electronics, QIWI, , Mary Kay, Pfizer, Business Relations, «Юлмарт», ПАО «МОЭСК», группа «Дикси», «КидБург» и другие.

Подать заявку на соискание Премии и бесплатно зарегистрироваться на Форум можно на официальном сайте. Форум и Премия «Эффективное образование» пройдут в пространстве EXPOSED по адресу ул. Шаболовка, д.31 Г.