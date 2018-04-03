Российский диджитал-формат впервые выходит на международный рынок

Один из крупнейших производителей видеоконтента в мире Banijay Group (создатель реалити-шоу «Семейства Кардашьян» и экранизаций «Девушки с татуировкой дракона») купил эксклюзивные права на дистрибуцию популярного формата киберреалити «Пабличные игры» у российской компании Divico. Согласно условиям сделки, которая состоялась в феврале 2018 года, Divico будет зарабатывать на комиссии от каждого реализованного за рубежом проекта, рассказали Sostav в пресс-службе.

Впервые российский диджитал-формат будет продаваться по всему миру. Ранее выкупались только права на международную дистрибуцию российских телесериалов, мультипликации и кинофильмов. Например, сериалов «Папины дочки», «Кухня», мультсериалов «Смешарики», «Маша и Медведь», «Три кота», фильма «Движение вверх» и др.

«Пабличные игры» — первое киберреалити в мире, реализованное в режиме «прямой эфир, 24/7» в соцсети «ВКонтакте» с 9 октября по 25 ноября 2017 года. Трансляции шли в специально созданной группе «ВКонтакте» и самых популярных пабликах соцсети — MDK, «Борщ», «Палата №?6» и «Корпорация Зла».

За приз в три миллиона рублей сражались 28 человек, живущие в одном доме. Претендентов на вылет из «Пабличных игр» определяла специально написанная нейросеть, которая с помощью системы распознавания лиц анализировала видеоконтент и активность участников. Из-за сцен с обнаженными участниками зрители не раз называли шоу более развратным, чем проект «Дом 2».

fs disable

Как сообщала ранее «ВКонтакте», за прямым эфиром ежедневно наблюдали более миллиона человек, среднее время смотрения составило более часа в неделю на одного пользователя. В итоге аудитория всего проекта составила 33 млн уникальных пользователей, уточняют в Divico со ссылкой на собственные данные.

«Я считаю, что у диджитал-шоу огромный потенциал, который нам только предстоит раскрыть в ближайшем будущем. YouTube, Facebook, Amazon и другие компании показывают высокий интерес к созданию собственного видеоконтента. Мы стараемся следовать последним тенденциям и будем развивать свои форматы, в том числе и формат „Пабличных игр“» — прокомментировал генеральный директор компании Divico Андрей Димитров.



Divico была создана в 2016 году и специализируется на новых интернет-технологиях: создает видеоконтент для социальных сетей и проводит рекламные кампании в интернете. Компания выступает стратегическим партнером «ЮТВ-холдинга». Divico продолжит выпускать «Пабличные игры» в России — компания уже объявила кастинг на второй сезон киберреалити.