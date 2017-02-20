Автоконцерн инвестирует значительные средства в стартап Argo AI



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В ближайшие пять лет Ford инвестирует 1 млрд долларов в стартап Argo AI, который занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Компания основана выходцами из Google и Uber, в ее штат вошли как сторонние инженеры и робототехники, так и сотрудники Ford. Одновременно они являются акционерами проекта. Перед Argo AI стоит задача запустить платформу для полностью автономного автомобиля Ford, который будет выпущен в 2021 году.

Предполагается, что новой технологией смогут воспользоваться и другие производители. Ford планирует продавать им лицензию. Автоконцерн уверен, что самоуправляемые автомобили окажут такое же влияние на общество, как конвейер Форда сто лет назад.

До сих пор разработкой виртуальной системы управления занималась специальная команда внутри Ford. Она разрабатывала программное обеспечение с навыками машинного обучения, которое фактически является «мозгом» беспилотного автомобиля. Argo AI дополнит проект своими специалистами и экспертизой. Партнерство позволит им создать платформу четвертого уровня по классификации SAE. Данный уровень подразумевает отсутствие руля, педалей газа и тормоза у транспортного средства. При этом Ford продолжит работать над специализированн ой аппаратной платформой, системной интеграцией, производством, дизайном и урегулированием законодательных вопросов.

Партнеры надеются наладить серийное производство автономных автомобилей, благодаря чему мобильность станет доступной каждому. Успешная реализация проекта коренным образом изменит передвижение людей и товаров. Над стратегией монетизации будет работать подразделение Ford Smart Mobility LLC.

Хотя Ford является крупнейшим акционером Argo AI, стартап сохранит значительную независимость. К концу года штат компании увеличится до 200 человек, которые будут трудиться в штаб-квартире в Питтсбурге и в крупных городах Мичигана и Калифорнии.