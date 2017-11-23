Рейтинг стал неинтересен читателям, поскольку данные в нем из года в год практически не меняются



РИА Новости

Российская версия журнала Forbes больше не будет составлять рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний. На смену пришел рейтинг директоров-капиталистов, в котором оцениваются не доходы топ-менеджеров, а стоимость пакета акций в управляемых ими компаниях, сообщают «Ведомости» со ссылкой на главного редактора Forbes Николая Ускова.

«Пока не собираемся делать тот рейтинг, что раньше, потому что много информации, за которую мы не можем отвечать. Мы хотели бы располагать более точными данными»,— объяснил Усков.

По словам шеф-редактора объединенной редакции Forbes Николая Мазурина, журналисты уже сказали «все, что хотели сказать», и ничего нового уже нет. Первые рейтинги были всем интересны, их цитировали. Однако из года в год данные рейтинга практически не меняются.

В список директоров-капиталистов вошли 20 человек. Оценка пакетов акций в компаниях, которыми они управляют, варьируется от 7,4 млн долларов до 675 млн долларов. Из 300 крупнейших по выручке за 2016 год компаний издание выбрало те, владельцы которых делятся акциями с менеджерами. После проверки на соответствие критериям в списке были 85 руководителей.

Первое место рейтинга занял главный исполнительный директор «Еврохима» Дмитрий Стрежнев с долей в компании 675 млн долларов. На втором месте - зампредседатель совета директоров «Сибура» Александр Дюков. Тройку лидеров замыкает гендиректор USM Management Иван Стрешинский.

«Это достаточно любопытно, потому что, с одной стороны, рейтинг мотивационных практик в различных компаниях, с другой стороны — рейтинг доверия»,— отметил Усков.