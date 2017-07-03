Samsung продвигает «умные» гаджеты через тревел-блогеров

На этот раз создатели популярного в социальных сетях проекта #FollowMeTo, Мурад и Наталья Османн, отправились в путешествие на Кубу. Делиться новыми впечатлениями от поездки, используя современные гаджеты, ребятам предложила компания Samsung.

Оставаться на связи и одновременно запечатлевать самые живописные уголки Карибского острова Мураду и Наталье помогали «умные» устройства Samsung Gear S3 и компактная панорамная камера Samsung Gear 360 (2017).

Как рассказали Sostav.ru в Samsung, имиджевая кампания была нацелена именно на продвижение данных устройств среди аудитории «early adopters» - активных людей в возрасте 25-34 лет, которые любят путешествовать и одними из первых готовы к потреблению инноваций.

Оценить все увиденные красоты можно в фото- и видеоотчетах, которые были опубликованы авторами проекта FollowMeTo в их аккаунте.

Наряду с удобством фотосъемки Мурад и Наталья Османн смогли оценить все преимущества мобильных устройств: от функций традиционных часов и циферблата Travel до возможности онлайн-оплаты с помощью сервиса Samsung Pay. Разработчики отмечают, что благодаря технологии Samsung MST c помощью Gear S3 можно совершать оплату не только на NFC терминалах, но и там, где бесконтактные карты не поддерживаются.

На вопрос Sostav.ru, планирует ли Samsung продолжить сотрудничество с авторами проекта FollowMeTo, компания отметила, что новые локации планируются, и совместная работа будет продолжена. Ранее аналогичный по своей задумке проект по красотам Камчатки был реализован для бренда ASUS.

Напомним также, что по версии журнала Forbes, российские блогеры Мурад и Наталья Османн вошли в ТОП-3 самых влиятельных тревел-блогеров в мире.