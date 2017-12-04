Сеть планирует стандартизировать закупочную деятельность во всех филиалах и создать равные конкурентные условия для поставщиков



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Сеть магазинов Fix Price компании «Бэст Прайс» переводит закупки на электронную торговую площадку B2B-Center. Таким образом компания планирует стандартизировать закупочную деятельность во всех филиалах, создать равные конкурентные условия для поставщиков и обеспечить оптимальные закупочные цены.

В электронной форме компания закупает офисную и торговую мебель, бытовую и климатическую технику, компьютерное и телекоммуникационное оборудование, канцелярские и хозяйственные принадлежности. Кроме того, Fix Price выбирает подрядчиков для страхования, производства рекламной продукции, обслуживания складского и торгового оборудования, систем видеонаблюдения, перевозки сотрудников, организации их питания, вывоза отходов и охраны магазинов.

«Российские розничные сети демонстрируют всему рынку пример того, как с помощью современных инструментов оптимизировать расходы бизнеса. В настоящий момент свои закупки автоматизирует ряд крупнейших компаний отрасли, в том числе сеть Fix Price. Это выгодно, как для самих заказчиков, так и для их поставщиков, которые могут получить заказ крупного клиента в честной конкурентной борьбе», - отметил генеральный директор B2B-Center Андрей Бойко.