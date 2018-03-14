Проблемы, с которыми столкнулись болельщики при покупке билетов, в ассоциации объяснили большим количеством желающих

Вчера FIFA начала очередной этап продажи билетов на чемпионат мира по футболу-2018. Из сообщения на сайте ассоциации следует, что билеты начали продаваться «в порядке очереди» в зависимости от их наличия. Однако многие болельщики не сумели воспользоваться своим правом на покупку.

Любители футбола жаловались в соцсетях, что после многочасового ожидания платформа выдавала сбой. Многие сетовали, что процесс покупки билета занимает несколько часов. Некоторым пользователям система и вовсе выдавала служебные сообщения об ошибке, несмотря на списанные с аккаунтов деньги. Даже отстояв в очереди, можно было не добраться до билетов: после заполнения всех необходимых полей с указанием личных данных, система вновь давал сбой.

«Сейчас, когда я печатаю этот текст, с того момента, когда я встал в очередь, прошло уже 5 часов. Я продвинулся чуть больше, чем наполовину. Потихоньку начинаю понимать, что ничего кроме билетов первой категории на игру последнего тура группового этапа между Тунисом и Панамой в Саранске, мне не достанется», — пишет отзыв разочарованный пользователь.

Позже FIFA принесла свои извинения, объяснив, что неудобства связаны с большим количеством болельщиков, у которых есть доступ к билетной платформе.

«Мы получили множество сообщений и полностью принимаем ваши разочарования. Проблемы вызваны большим количеством болельщиков, у которых есть доступ к билетной платформе. Благодарим вас за ваше терпение», — объяснила организация. Позднее было опубликовано еще одно сообщение, в котором предложили всем, кто столкнулся с трудностями при оплате, заполнить специальную форму.

Чемпионат мира по футболу в России состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны. По данным FIFA, к настоящему моменту продано 1 миллион 303 тысячи 616 билетов. Самые большие группы болельщиков прибудут в Россию из США, Бразилии, Германии, Колумбии и Мексики.