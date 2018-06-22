Ожидается, что расходы рекламодателей из Поднебесной в общей сложности составят $835 млн

Расходы китайских предприятий-спонсоров ЧМ-2018 на рекламу достигли $ 835 млн и стали самыми высокими среди всех спонсоров ФИФА, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Наибольшую выгоду от ЧМ-2018 получит Китай, так как расходы спонсоров из Поднебесной вдвое превышают расходы американских компаний и значительно превышают затраты фирм из России — хозяйки мундиаля.

По сравнению с 2014 годом на нынешнем ЧМ число китайских спонсоров увеличилось до семи, тогда как четыре года назад спонсор из Китая был только один. Теперь Чемпионат спонсируют Wanda Group (частный застройщик и владелец сети кинотеатров), VIVO (производитель смартфонов), Mengniu (молочная продукция), Hisense (бытовая техника и электроника), компания по производству электроскутеров Yadea, технологическая компания Zhidian Yijing и производитель одежды Diking.

«Китай играет ключевую роль в нашей стратегии по развитию футбола в глобальной масштабе, и его участие для нас необходимо», — заявила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

Ожидается, что рекламодатели ЧМ-2018 потратят в общей сложности $ 2,4 млрд. Россия получит рекламные бюджеты в размере $ 64 млн.