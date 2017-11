Гран-при получили Possible Moscow за проект Земля 2050

Interactive projects and websites

Интегрированные и интернет-кампании

За Горизонт – Cheil Russia

Пиар-кампании и кампании по изменению репутации брендов, услуг и торговых марок

Земля 2050 – Possible Group

Digital Out-of-home

К11 — Диджитал коробки – Gocream

Вирусный маркетинг

Пышечная 1958 – SETTERS

Видео в digital

Piter by Bushe Bakery – Red Pepper Creative

Некоммерческие digital-проекты

жили|были – «Нужна помощь»

Селфпромо

Промосайты

S7 Priority – Студия Олега Чулакова

Корпоративные сайты

Корпоративный сайт НПО Вымпел – ONLY. digital agency

E-commerce – xDesign

Промо-сайт и магазин завода по производству трубочек для коктейля

Media

Спецпроекты

AXE Afisha Nightly – Initiative Russia

Интерактивные инструменты

ЛАВ — Обгон – Gocream

Craft

Дизайн

Видео

Анимация

The Chosen Dot. – Piko

Музыка и саунд-дизайн

User Experience

Рекламная кампания в соцмедиа

Рекламные кампании в мобильной среде

Интерактивные сторис для Леруа Мерлен – Апрель

Брендированные игры и мобильные приложения

LEAF Growbox mobile application – Alexey Stiques

Инновационные решения

Кофе – не наркотик! – Possible Group

Grand Prix

PR and Brand, Service and Trade Mark Reputation Altering Campaigns

Земля 2050 – Possible Group