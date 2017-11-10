Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо упомянуть фестиваль в одной из публикаций

Фестиваль Red Apple и сервис “Помоги репортеру!” Pressfeed.ru объявляют конкурс на самое яркое упоминание фестиваля в СМИ. Конкурс рассчитан на PR-специалистов и тех, кто обходится без них, из креативных, рекламных, медиа, маркетинговых и PR-агентств.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо упомянуть фестиваль Red Apple в одной из публикаций. Упоминания могут быть следующими:

- про участие в Red Apple;

- рекомендации посетить образовательную программу Red Apple;

- в календаре событий и мероприятий;

- любой другой материал с указанием дат (7-8 декабря), места проведения фестиваля (Москва, 1 этаж Digital October и 2 этаж Deworkacy) или общей информацией (подробности на festival.ru).

Комментарии, где фестиваль указан в перечислении событий или упоминается в контексте участия/побед агентства среди других фестивалей, учитываться не будут.

Кроме награждения победителя (за самое объемное/интересное упоминание в одном из самых авторитетных СМИ) профессиональным аккаунтом тарифа «Компания» на 3 месяца стоимостью 29.700 руб. на сайте для журналистов и PR-специалистов pressfeed.ru, оргкомитет Red Apple обещает отблагодарить авторов самых ярких комментариев. Им достанутся билеты на фестиваль.

Даты проведения конкурса: с сегодняшнего дня по 6 декабря 2017.