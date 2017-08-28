В рамках мероприятия состоятся: игровые и познавательные квесты, семинары, мастер-классы, лекции, творческие вечера.



"Воздушный бой", Матэ Бенсе

Фестиваль «Золотая Черепаха» – крупнейший международный эколого-просветительский проект, крупнейшая выставка профессиональной фотографии дикой природы и единственное российское событие, проводимое в рамках десятилетия сохранения биоразнообразия, объявленного Организацией Объединенных Наций.

С 2017 года права на Фестиваль принадлежат Благотворительному фонду «Мой экватор», который вдохнул в проект новое социальное значение – средства от продажи билетов и сувенирной продукции Фестиваля будут направлены на финансирование операций детей с сердечными заболеваниями.

Фестиваль «Золотая Черепаха» станет главной интерактивной площадкой, на которой состоится серия edutainment-мероприятий: игровые и познавательные квесты, семинары, мастер-классы, лекции, творческие вечера.

«Фестиваль «Золотая Черепаха» один из крупнейших просветительских проектов в сфере экологии, реализованный в России. В этом году посетители смогут в интерактивном формате принять участие в квестах и лекциях, посвященных сохранению природы, большое внимание уделяется работе с детьми. Очень важно научить их ответственному отношению к окружающей среде. Это одна из стратегических целей, которую ставит Минприроды перед своими партнерами», – отметил глава Минприроды России Сергей Донской.

Одной из важнейших составляющих «Золотой Черепахи» является международный творческий конкурс, который за десять лет собрал более 10 000 авторов фотографии, дизайна и живописи, чествующих красоту дикой природы. Творческий конкурс останется крупнейшим проектом Фестиваля и продолжит пополнять свою коллекцию уникальными работами со всего мира.

«Для меня «Золотая Черепаха» является уникальным проектом. Он рожден на пересечении важнейших составляющих моей жизни: творчества, любви к природе, общественной пользы и желания делать добро. Как подводный фотограф, я с радостью поддерживаю любые начинания, которые помогают сохранить красоту дикой природы и донести ее до массового зрителя. Как бизнесмен, я заинтересован масштабом и огромным потенциалом Фестиваля. Он уже приобрел международный статус и, благодаря грамотному управлению, может стать одним из самых крупных и успешных в мире. И, безусловно, благотворительная составляющая «Золотой Черепахи» – это уникальная возможность сделать множество добрых дел», – отметил Президент Фестиваля и Учредитель Благотворительного фонда «Мой экватор» Андрей Сухинин.

«Мы трансформировали «Золотую Черепаху» из традиционной фотовыставки в первый в мире интерактивный фестиваль дикой природы. Наша целевая аудитория – активные, прогрессивные жители мегаполисов, которые стремятся проводить свой досуг качественного и со смыслом. Удивить их непросто, но возможно. Наш фестиваль имеет все шансы стать самым трендовым местом 2017 года. Здесь будет одинаково интересно и креативной молодежи, и семьям с детьми младшего и школьного возраста, и, конечно же, всем людям, увлеченным искусством фотографии. Наша цель – показать каждому, что экология – это тренд, и тренд увлекательный. «Золотая Черепаха» – это отличная возможность, наконец, вылезти из своего панциря!», – рассказала генеральный продюсер Фестиваля «Золотая Черепаха» Надежда Макова.

«Фестиваль вырос из выставки фотографий, отражающих красоту дикой природы, и за 10 лет превратился в крупнейший международный эколого-просветительский проект. Теперь «Золотая Черепаха» заботится о хрупкости не только окружающего мира, но и человеческой жизни. В этом году мы наполняем уже полюбившийся миллионам проект особым смыслом», – отметила Президент благотворительного фонда «Мой экватор» Мария Громова.

В 2017 году Фестиваль «Золотая Черепаха» пройдет при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства образования и науки РФ и профильных организаций, распространяющих идеи охраны окружающей среды, развития культуры благотворительности и искусства фотографии – Всемирного фонда дикой природы (WWF), Всероссийского общества охраны природы, Экологической палаты России, Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ» и Культурного проекта РУСС ПРЕСС ФОТО.

Фестиваль «Золотая Черепаха» пройдет 13 – 5 ноября 2017 года в Москве (ЦВК Экспоцентр) и 10 – 23 ноября в Санкт-Петербурге (ArtPlay SPb).