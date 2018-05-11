В Уфе пройдет конкурс телевизионных программ и фильмов, созданных студиями, участниками которых являются дети в возрасте до 18 лет

Фестиваль детского телевидения «Включайся!» — конкурс детских и юношеских телевизионных программ и фильмов, созданных студиями, участниками которых являются дети в возрасте до 18 лет, а также телекомпаний производящих программы для детей. Фестиваль пройдет 6−8 июня 2018 года, в Республике Башкортостан, г. Уфа.

Номинации:

«Герои моей страны» ( историко-познавательные фильмы и программы о высоконравственных, героических поступках юных граждан России)

историко-познавательные фильмы и программы о высоконравственных, героических поступках юных граждан России) «Кинолюбитель» ( документальные фильмы)

документальные фильмы) «Мир добрых новостей» ( новостные программы, подготовленные детьми)

новостные программы, подготовленные детьми) «Не скучай!» ( развлекательные программы),

развлекательные программы), «Пластилиновая ворона» ( графика, анимация)

графика, анимация) «Увлекательный мир» ( программы о творчестве)

программы о творчестве) «Хочу всё знать» ( познавательные программы, включая программы о культуре народов России)

Критерии отбора работ:

Нестандартность подхода к воплощению идеи, сюжета

Соответствие заявленной номинации

Яркость творческой идеи

Уровень воплощения творческого замысл

Первый фестиваль состоялся в 2006 году в Ханты-Мансийске. За тринадцать лет своего существования фестиваль стал популярен не только среди Российских ребят, но и среди их зарубежных сверстников.

Возможность посетить творческие встречи с известными режиссерами, журналистами, педагогами, а также технические мастер-классы по обучению и работе с программным обеспечением и техникой, которые используются для производства телевизионного контента, посмотреть как работают профессионалы, поделиться опытом с представителями других детских студий, увидеть и обсудить конкурсные работы, привлекает все больше одаренных и неравнодушных к телевидению ребят. В этом году на фестиваль приедут юные режиссеры, операторы, корреспонденты, мультипликаторы из Уфы, Якутска, Нижнего Новгорода, Ярославля, Таганрога, Воронежа, Хабаровска, Перми, Казани, Чебоксар, Оренбурга, Белгорода, Сургута, Улан-Удэ, Тулы, Санкт-Петербурга, Москвы, из городов Республики Крым и Дагестана и др.

Одним из самых ярких «приключений» для участников фестиваля каждый год становится съемка сюжета на заданную тему. Перед ребятами стоит сложная задача: создать новый творческий коллектив, состоящий из сценариста, режиссера, оператора, корреспондента, актеров, монтажеров. Снять сюжет с помощью профессионального оборудования, смонтировать его в профессиональной студии, представить свою работу на суд профессионального жюри и участников фестиваля и получить их оценку — это возможность на три фестивальных дня почувствовать себя настоящим профессионалом.

Организатор: Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ). При поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (ФАПМК) и Правительства Республики Башкортостан.

При участии Телеканала Карусель, Конгресс-бюро Башкортостана.