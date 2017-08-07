Теперь в магазинах покупателей встречают девушки-продавцы в традиционных ситцевых фартуках

Cтудия Ohmybrand разработала ритейл-бренд сети фермерских продуктовых магазинов «Две берёзы».

Как рассказали в Ohmybrand, вся продукция от разных фермеров поступает в магазин мелкими партиями: «Чтобы упростить рабочий процесс, были разработаны два варианта оформления упаковки. Первый – понятные и заметные этикетки для брендирования продукции на фермерских производствах, и второй вариант – этикетку, которую можно напечатать непосредственно в магазине».

Принципы внешнего и внутреннего оформления магазинов, по задумке разработчиков, должны подчеркивать фермерское происхождение продуктов в магазинах шаговой доступности.