Фэйсбук заманивает СМИ на свою платформу не только рекламой, но теперь еще и подпиской

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После консультаций с сотнями СМИ, Facebook объявил в июле о планах создать механизм подписки на статьи в своем приложении Instant Article. Формат Instant Article появился в 2015 году. Он позволял людям читать статьи СМИ прямо в Facebook, не переходя на сайты изданий. Статья на Instant Article загружается в 10 раз быстрее, чем при переходе по ссылке на сайт издания (0,8 секунд против 8 секунд). Кроме того, алгоритм Facebook позволяет показывать пользователям статьи на основании анализа их интересов и предпочтений. При этом Facebook обещал делиться со СМИ рекламными доходами (70%), сгенерированными на этом трафике.

Перед СМИ в очередной раз встала дилемма: отдавать свой контент и связь с аудиторией Facebook в обмен на трафик и обещания рекламных денег или все же развивать собственные площадки, которые позволяют ощущать читателя напрямую, но не дают такого трафика, как социальная сеть. Через два года стало понятно, что сатанинский соблазн доступа к огромной аудитории все же не сработал. Guardian и New York Times, которые первыми опробовали Instant Article, отказались от него в пользу собственных платформ. За ними последовали Bloomberg, Wall Street Journal, Forbes, NPR, Financial Times, Hearst, ESPN и CBS News. Выветривание контента оказалось существенным, а рекламные доходы – пустячными, не говоря уж об утрате прямого контакта с аудиторией. В общем, похоже, Instant Article не поплыл (хотя многим русскоязычным изданиям он все еще нравится).

Почувствовав, что СМИ упираются, Facebook сделал следующий шаг. Он решил подкупить редакции не только обещанием рекламы, но и подписки. С октября на базе той же Instant Article будут запущены тестовые механизмы платной подписки. То есть, если редакция хочет огородить свой контент пэйволом, то она сможет сделать это и в Facebook. Кроме того, редакциям обещано предоставлять всю метрику по аудитории (потеря читательских данных была одним из опасений СМИ).

Стоит, однако, обратить внимание, что дружеская инициатива Фэйсбука предложена на фоне бунта американских СМИ. Они обратились к Конгрессу США с просьбой сделать исключение из антитрастового законодательства и разрешить им коллективное выступление против Фэйсбука и Гугла, которые используют их контент без вознаграждения. Объединившись под эгидой News Media Alliance, отраслевого профсоюза, газеты и прочие СМИ, если разрешит конгресс, смогут начать коллективный торг с могулами интернета, возможно даже в суде. А это гораздо серьезнее, чем недовольство отдельных СМИ, даже самых влиятельных. СМИ уже окрестили возможное совместное выступление своей последней битвой за цифровую территорию.