21-23 апреля в ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» впервые состоится «Fashion Tech Week»





В первый день пройдет отраслевой форум «Современные тренды в fashion-tech индустрии». В ходе открытых дискуссий, креативных лекций и митапов эксперты рынка расскажут о глобальных мировых трендах, которые влияют на моду, инновационных подходах в маркетинге, моделировании в VR/AR, IoT, E-Commerce и fashion-retail, инновационных материалах в мире fashion, 3D моделировании и прототипировании, инновационных методах печати, а также о новых бизнес-моделях и методах продвижения в сфере fashion-retail.

«Fashion Tech Week» проходит в коллаборации с международным fashion-проектом «FollowTheFabrika», и в день торжественного открытия организаторы готовят зрелищное шоу: на глазах у публики пройдет шестой этап первого тура глобального конкурса, в рамках которого российские дизайнеры проведут показы своих коллекций, организованных командой проекта, а победителям достается главный приз - масштабирование своего бизнеса по всему миру и возможность попасть в первый в России fashion-акселератор. В числе участников будут дизайнеры Наталья Усцова (бренд «Verushka») и Никита Окишев (бренд «Nikita Okishev»).

На протяжении трех дней мероприятия специально для гостей «Fashion Tech Week» будет проходить интерактивная выставка передовых fashion-tech проектов, где наглядно будут продемонстрированы текущие разработки успешных представителей индустрии. Посетители выставки смогут познакомиться с этими проектами и опробовать на себе fashion-продукты будущего. Также на территории площадки будет расположена выставка молодых российских дизайнеров одежды от «HighHatMarket».

Участие в «Fashion Tech Week» бесплатное. Количество мест ограничено.

Регистрация на официальном сайте мероприятия

Контактная информация:



Для аккредитации: Мария Горкуш, pr@restaragency.com

Для участия в «FollowTheFabrika»: Резникова Мария, mary.reznikova@restaragency.com

Для участия в маркете «HighHatMarket»: Ирина Флэш, irinaflashka@gmail.com

ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» Светлана Увакина

Менеджер по внешним коммуникациям

E-mail: suvakina@afid.ru

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