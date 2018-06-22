Контролирующие органы активно обсуждают вопрос о регулировании рынка

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) считает нецелесообразным совместное законодательное регулирование табачных изделий и приспособлений для альтернативного курения, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника контрольно-финансового управления службы Владимира Мишеловина.

«Концептуально ФАС России сохраняет свою позицию. Например, в отрасли алкогольных напитков служба всегда выступала за раздельное регулирование разных рынков (вино, пиво, крепкие алкогольные напитки) при системном единообразном подходе к объединяющим факторам и особенностям», — сказал Мишеловин.

Он отметил, что обсуждения на эту тему еще будут, так как любой законопроект проходит долгий путь перед тем, как стать законом. Поэтому необходимо услышать и изучить все мнения, в том числе и противоположные.

В Минэкономразвития также призвали власти к активному обсуждению регулирования оборота альтернативных систем курения. «Вопрос о регулировании альтернативных систем курения активно обсуждается на многих площадках, при этом все, включая Минэкономразвития, согласны, что государственное регулирование их оборота необходимо, дискуссия идет о конкретных подходах к такому регулированию», — заявили в ведомстве.

Ранее в Госдуме предложили включить в единый антитабачный закон вейпы-испарители, электронные сигареты и другие устройства для употребления табака без его непосредственного горения. Все альтернативные устройства должны находиться в зоне регулирования действующего законодательства, для альтернатив курению не будет отдельного закона, пояснили в Госдуме.