Ведомство раскритиковало предложения Минздрава в антитабачную концепцию



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Федеральная антимонопольная служба России выступила против предложения Министерства здравоохранения об унификации упаковки табачной продукции. Соответствующий пункт содержится в проекте антитабачной концепции, которая в данный момент проходит межведомственное согласование, пишет газета «Известия».

Минздрав предложил ввести стандартизированную потребительскую упаковку для табачных изделий. То есть пачку стандартного цвета, на который не размещаются товарные знаки, цвета товарных знаков или реклама и информация, стимулирующая продажу и потребление табака.

ФАС, рассмотрев предложения в проект антитабачной концепции, пришла к выводу, что внедрение унифицированной табачной упаковки приведет к невозможности использования товарных знаков, торговых марок, логотипов и т.д. Это, по мнению ведомства, повлечет за собой «тотальную невозможность как прямого, так и опосредованного взаимодействия с потребителем».

Плюс к этому единая упаковка будет выступать фактором, облегчающим недобросовестную конкуренцию посредством подделки и фальсификации табачной продукции - стандартная упаковка сильно сократит возможности различия оригинальной и контрафактной продукции за счет уникальных признаков и особенностей дизайна, присущих только легальным товарам, произведенным на современном оборудовании в фабричных условиях, подчеркивается в письме ФАС.

Проект «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу» разработан Минздравом РФ. В нем, помимо унификации упаковки, также значится пункт о запрете на продажу табака после 2033 года людям, родившимся в 2015 году и позднее. Документ также предполагает запрет на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, на остановках общественного транспорта и на расстоянии 3 м от них.