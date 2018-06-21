Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило, что АО «Телеспорт» незаконно распространяло рекламу букмекерской конторы «Фонбет» во время трансляции футбольного матча на сайте silatv.ru, сообщается в пресс-службе УФАС.
В результате проверки спорной рекламы было выявлено нарушение закона «О рекламе» компанией «Телеспорт». В отношении компании будет возбуждено административное делопроизводство в соответствии со статьей 14,3 КоАП РФ, предполагающей административную ответственность в виде наложения штрафа на юридическое лицо в размере от 100 до 500 тыс. руб.
Напомним, что согласно действующему законодательству РФ, в интернете запрещена реклама азартных игр и пари, основанных на риске. Под запретом находится реклама игорных заведений и сопутствующих азартным играм услуг.
«Такая реклама может распространяться исключительно на сайтах спортивных средств массовой информации, сайтах спортивных федераций и профессиональных спортивных лиг, а также сайтах общедоступных телеканалов спортивной направленности», — отмечается в сообщении.