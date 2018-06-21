Компании грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило, что АО «Телеспорт» незаконно распространяло рекламу букмекерской конторы «Фонбет» во время трансляции футбольного матча на сайте silatv.ru, сообщается в пресс-службе УФАС.

В результате проверки спорной рекламы было выявлено нарушение закона «О рекламе» компанией «Телеспорт». В отношении компании будет возбуждено административное делопроизводство в соответствии со статьей 14,3 КоАП РФ, предполагающей административную ответственность в виде наложения штрафа на юридическое лицо в размере от 100 до 500 тыс. руб.

Напомним, что согласно действующему законодательству РФ, в интернете запрещена реклама азартных игр и пари, основанных на риске. Под запретом находится реклама игорных заведений и сопутствующих азартным играм услуг.

«Такая реклама может распространяться исключительно на сайтах спортивных средств массовой информации, сайтах спортивных федераций и профессиональных спортивных лиг, а также сайтах общедоступных телеканалов спортивной направленности», — отмечается в сообщении.