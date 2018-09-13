Double Data и «Эркафарм» выпустили инструмент для анализа интересов покупателей фармпродуктов

Группа компаний «Эркафарм» и Double Data выпустили продукт для маркетинговой аналитики фармацевтических брендов, получивший название DBrief. Стратегическим партнером проекта стала Publicis Groupe.

Функционал продукта позволяет получить информацию о социально-демографическом профиле покупателей, их медиа-предпочтениях, интересах, выделить сегменты для анализа по полу, возрасту, поведенческим паттернам, проанализировать конкурентов и товарные категории.

Продукт работает на стороне группы компаний «Эркафарм» в автономном режиме, без подключения к сети интернет и передачи конфиденциальной персонализированной информации в Double Data, конечным потребителям или третьим лицам. Вся информация отображается в агрегированном виде, без возможности идентифицировать отдельно взятого клиента.

Максим Гинжук, генеральный директор Double Data: «По данным исследования Nielsen, 75% маркетологов признаются, что испытывают трудности при доказательстве возврата инвестиций в маркетинг и расчете ROI: не уверены в эффективности рекламных каналов, не обладают достаточными данными о своих клиентах и не могут связать каждое маркетинговое действие с продажами. Мы создаем продукт, который сможет решить эти задачи и сделать рекламу не статьей расхода организации, а инвестицией с измеримым результатом».

Группа компаний «Эркафарм» была основана в 1994 году. На данный момент в «Эркафарм» входят 1,4 тыс. аптек в 8 федеральных округах РФ. ГК «Эркафарм» управляет аптечными сетями «Доктор Столетов», «Озерки», «Хорошая аптека», «Народная аптека», «Аптека № 1», «Радуга», «Первая помощь», «Ладушка» и др.

Компания Double Data специализируется на создании решений для повышения эффективности маркетинга, персонализации предложений, кросс-продаж, снижения уровня мошенничества и рисков.