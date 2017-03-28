Сервис Town Hall позволяет следить за работой чиновников



Иллюстрация: facebook.com

Facebook запустил приложение для связи с чиновниками. Сервис Town Hall позволяет находить местных и федеральных чиновников и отслеживать их работу. Об этом в своем фейсбуке сообщил основатель компании Марк Цукерберг.

Чтобы воспользоваться Town Hall, пользователь должен войти в приложение, открыть вкладку с данными и указать физический адрес своего сетевого устройства. Система проанализирует данные и покажет чиновников, находящихся поблизости.

Приложение пока доступно только пользователям США.