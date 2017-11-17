С помощью сервиса Creator пользователи смогут публиковать в соцсети видео и прямые трансляции

Социальная сеть Facebook представила мобильное приложение Creator и образовательный сайт, которые позволят авторам создавать и публиковать в соцсети видео и прямые трансляции. Приложение также позволит вести аналитику роликов, сообщается в блоге компании.

Creator позволяет редактировать прямые трансляции, добавлять в видео стикеры, рамки и эффекты, создавать заставки и титры, просматривать все комментарии к публикациям, а также сообщения из обеих соцсетей. Помтмо всего этого с помощью нового приложения пользователи смогут выкладывать фото и «истории» на другие платформы.

Facebook также запустила образовательный сайт – Facebook for Creators, ориентированный на начинающих видеоблогеров. Здесь они смогут найти ответы на популярные вопросы, советы, а также смогут опробовать новые функции и инструменты, а также повысить частоту публикации новых роликов.

Первыми доступ к приложению получат пользователи iOS, версия для Android выйдет в ближайшие месяцы.