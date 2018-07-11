Первым технологию протестировал MichaelKors, предложив «примерить» модели солнечных очков

Facebook начала тестировать в США рекламные ролики с применением технологии дополненной реальности (AR). Функция доступна прямо в новостной ленте, сообщили в пресс-службе компании.

Новый формат позволяет людям взаимодействовать с товаром и примерять разные образы. Первыми нововведение протестировали бренды модных аксессуаров, косметики, мебели и игр. Например, MichaelKors предлагал «примерить» различные модели солнечных очков.

NIKE использовал AR в Messenger, чтобы анонсировать новые модели. Благодаря этой рекламе компания распродала обувь меньше чем за час.

Автомобильный бренд KIA для запуска новой модели Stinger GT использовал инструменты AR в сочетании с рекламной кампанией с переходом в Messenger, что увеличило ежедневные поисковые запросы на 46% и привело к увеличению числа звонков в дилерские центры на 20%.

Другие бренды, такие как Sephora, NYX, Bobbi Brown, Pottery Barn, Wayfair и King, также начнут тестирование нового формата позже этим летом.

Кроме того, Facebook запускает набор инструментов Video Creation Kit по всему миру — с ним рекламодателям будет проще создавать мобильные рекламные видеоролики, используя существующие фото и видео. Когда реклама с AR станет доступна в других странах мира, в Facebook не уточнили.