Крупные рекламодатели используют соцсеть для «обкатки» различных форматов

Компании вроде Airbnb и eBay все чаще используют Facebook для тестирования рекламы. Маркетологи запускают различные форматы объявлений с таргетингом на различные сегменты аудитории, а потом корректируют бюджеты в соответствии с полученными результатами. Это позволяет брендам измерить отдачу конкретной кампании или целого канала, используя тестовые и контрольные группы, пишет Business Insider.

Facebook и ряд сторонних исследовательских компаний также продвигают соцсеть как площадку для рекламных замеров. Они преподносят это как инициативу отрасли по повышению прозрачности, а также как возможность оценить рентабельность инвестиций и влияние рекламы на продажи.

Airbnb всегда опирался на данные, чтобы управлять своим маркетингом. Но два года назад компания сделала тестирование важной частью стратегии. Изучение, как реклама работает в зависимости от аудитории и платформы, помогает грамотно перенаправлять средства, отдавая предпочтение более эффективным форматам и стратегиям. Теперь такой мониторинг является обычной практикой в Airbnb и применятся для краткосрочного планирования.

Важно понимать как можно точнее, сколько приносит бизнесу каждый потраченный на Facebook доллар, говорит Алок Гупта, отвечающий в Airbnb за обработку и анализ данных. Сервис для бронирования жилья считает это направление приоритетным, поскольку имеет ограниченный рекламный бюджет и хочет максимально повысить ROI.

Сравнивая полученные данные, Airbnb и другие крупные бренды измеряют эффективность рекламы и могут обосновать расходы на каждую кампанию и каждый канал. Facebook готов предложить партнерам сведения о 2 млрд пользователей и мгновенную доставку их объявлений. На протяжении нескольких лет соцсеть акцентировала внимание рекламодателей на том, как разнообразные методы контроля над рекламными расходами влияют на бизнес-показатели. Так, связь между рекламой на Facebook и оффлайн-продажами измеряли партнеры Oracle Data Cloud и Nielsen Catalina. Соцсеть утверждает, что рекламодатели поверили в возможности площадки и за год количество тестов увеличилось на 40%.

Уже упомянутый Airbnb отработал на аудитории Facebook рекламу направлений для семейного отдыха. Увидев рост конвертации и бронирований у одной из групп, компания удвоила инвестиции. Это привело к двукратному увеличению эффективности по сравнению с 2016 годом, говорит Гупта.

Airbnb так воодушевил новый подход к измерениям, что за последние 18 месяцев команда обработки и анализа данных увеличилась в 10 раз. В нее входят не только специалисты по данным, но и маркетологи, разработчики, креативщики. Их усилиями обрабатывается огромный объем данных с различных площадок и кампаний.

Полезными подобные тесты считают и в eBay. Представитель компании заявляет, что анализ бюджета позволяет пересмотреть другие виды коммуникации с брендом — рассылку e-mail, баннеры и контекст. Оперируя данными об эффективности разных стратегий, рекламодатель может подобрать наилучшую схему, которая соответствует поведению целевой аудитории.