Акционеры просят пересмотреть политику компании и требуют отставки Марка Цукерберга

Facebook отказалась от запрета на размещение рекламы криптовалют, но при этом решила сохранить запрет на рекламу ICO и бинарных опционов, рассказал об изменениях рекламной политики соцсети директор по управлению продуктом Роб Лизерн.

Компания пересмотрела рекламную политику всего лишь спустя полгода после введения ограничений. Запрет был сделан масштабным, чтобы в будущем компания могла лучше выявить вводящие в заблуждение пользователей объявления. Теперь рекламодатели, которые хотят размещать рекламу криптовалют в Facebook, должны будут подать заявку, после чего социальная сеть примет решение, публиковать ли её.

«В январе мы объявили о новой политике, чтобы запретить рекламу, направленную на продвижение финансовых продуктов и услуг, которые зачастую связаны с обманом или обманными методами, такие как бинарные опционы, ICO и криптовалюты», — написал Роб Лизерн.

Возможно, запрет рекламы методов продвижения криптовалют так же будет снят для рекламодателей, имеющих предварительное разрешение. Но по-прежнему останется в силе запрет, касающийся бинарных опционов и ICO.

В соцсети планируют и дальше обновлять политику. В частности, Facebook продолжит удалять рекламу, «вводящую в заблуждение». Помимо прочего акционеры просят изменить нынешнюю структуру компании и требуют, чтобы основатель компании Марк Цукерберг покинул пост председателя правления, а эту должность занял независимый менеджер. Они объясняют это тем, что за последние несколько месяцев компания оказалась втянута в серию скандалов, самый громкий из которых связан с Cambridge Analytica и утечкой данных 87 млн пользователей соцсети. По мнению инвесторов, такая его политика и структура руководства компанией является не правильной.

Напомним, что о запрете рекламы криптовалют, ICO и бинарных опционов соцсеть объявила в январе. Тогда компания объяснила запрет борьбой с недобросовестными рекламодателями и мошенниками. Вслед за ней такие же меры приняли Twitter и Google.