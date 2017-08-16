Аватарки пользователей стали круглыми



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Facebook изменил дизайн мобильного приложения. Новый фирменный стиль должен сделать навигацию по «сложной новостной ленте проще и удобнее». Кроме того, традиционные квадратные аватарки пользователей заменили на круглые. Обновление будет доступно пользователем в течение нескольких недель.

Комментарии пользователей к записям стали напоминать обычную беседу. В компании уверены, что теперь станет понятнее, какие реплики относятся к посту, а какие являются ответом другому комментатору.

Привычный для Facebook синий цвет в шапке новостной ленты стал немного интенсивнее и светлей. Кнопки «Лайк», «Поделиться» и «Комментарий» стали крупнее. Кроме того, теперь пользователи смогут увидеть, куда ведет ссылка, прежде чем кликнуть по ней. Шапка в окне с постом стала серой, как и фон комментариев к нему. Последнее важное обновление – аватарки пользователей стали круглыми.