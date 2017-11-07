Новая стратегия разрабатывается в рамках решения проблемы ненадлежащего контента и российского вмешательства в выборы США



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Facebook привлекает различные маркетинговые агентства для разработки новой стратегии позиционирования и связанной с ней рекламной кампании, сообщает Business Insider со ссылкой на представителей агентств.

Агентствам предлагается разработать для Facebook стратегию, в рамках которой, соцсеть будет позиционироваться как инновационная компания. В частности, рекламные агентства должны разработать способ креативного освещения инновационных компонентов — дополненной реальности и виртуальной реальности.

Источники издания отмечают, что в вопросе разработки стратегии непосредственно не упоминается проблема российского вмешательства. Другой источник подтвердил, что в разговоре соцсети и агенства упоминания о споре с Россией не было, но этот вопрос сам собой подразумевался.

Ранее сообщалось, что платформа соцсети была использована для распространения фейковых новостей и политической пропаганды в преддверии президентских выборов в США. По этому поводу главные юристы платформ Twitter, Facebook и Google предстали перед членами сената США, расследующими «русский след» на выборах 2016 года. Сенаторы устроили им жесткий допрос, призвав извлечь уроки из российского вмешательства в американские президентские выборы.

Представитель Facebook заявил, что посты и группы, за которыми, как предполагают в Сенате, стояли российские активисты, могли быть в теории прочитаны огромной аудиторией. Однако рекламная компания не была цельной и направленной на решение проблемы использования российскими субъектами Facebook для вмешательства в выборы в США, а вместо этого были потрачены рутинные маркетинговые усилия.

«Реальность такова, что мы должны постоянно объяснять людям, чем мы занимаемся», - сообщил представитель компании.

Репутации социальных сетей упали в результате нашумевших расследований. Однако Facebook намерена отстоять свою репутацию фоне развернувшейся полемики и заявила, что будет незамедлительно принимать меры для «борьбы с попыткой любого вмешательства».

Соцсеть предприняла несколько шагов для повышения прозрачности рекламы и усиления контроля за публикуемым контентом. Таким образом, разработка новой имиджевой стратегии остаётся пока на ранней стадии разработки. Пока в компании не называют точное количество рекламных агентств, участвующих в её разработке.