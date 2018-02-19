«Евросеть» предложила собственную схему обмена старых смартфонов на новые со скидкой, которая зависит от срока пользования устройством, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей ритейлера.
Сервис отличается от привычной программы trade-in. Клиенты «Евросети» могут сдать смартфон в течение года после приобретения, получив при этом скидку на покупку нового аппарата. Ели устройство куплено 181 день назад и ранее, то клиент получит 70% от его первоначальной стоимости, если аппарат будет сдан в течение года – 50% от стоимости. Полученные средства можно будет потратить на новое устройство.
Чтобы в будущем воспользоваться программой, клиентам нужно будет заплатить дополнительно 20% от стоимости смартфона при его покупке.
Предложение распространяется на телефоны любых брендов, купленные в магазинах ритейлера в Москве и Московской области, Северо-Западном и Западно-Сибирском филиалах. Принимать смартфоны для замены будет партнёр «Евросети» – компания «Нава Сервис»: устройство заберёт курьер, сертификат клиент получит по SMS или электронной почте.
У «Евросети» есть шансы увеличить выручку с помощью такого сервиса, но лишь очень немногие потребители готовы менять устройства каждый год и чаще, указывает гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. По его оценке, в России средний период замены устройства составляет не менее двух лет. Такие условия могут быть выгодны только в случае, если покупатель точно уверен, что в ближайшей перспективе сменит смартфон.