Клиенты смогут сдать смартфон в течение года после покупки, получив скидку на покупку нового аппарата

«Евросеть» предложила собственную схему обмена старых смартфонов на новые со скидкой, которая зависит от срока пользования устройством, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей ритейлера.

Сервис отличается от привычной программы trade-in. Клиенты «Евросети» могут сдать смартфон в течение года после приобретения, получив при этом скидку на покупку нового аппарата. Ели устройство куплено 181 день назад и ранее, то клиент получит 70% от его первоначальной стоимости, если аппарат будет сдан в течение года – 50% от стоимости. Полученные средства можно будет потратить на новое устройство.

Чтобы в будущем воспользоваться программой, клиентам нужно будет заплатить дополнительно 20% от стоимости смартфона при его покупке.

Предложение распространяется на телефоны любых брендов, купленные в магазинах ритейлера в Москве и Московской области, Северо-Западном и Западно-Сибирском филиалах. Принимать смартфоны для замены будет партнёр «Евросети» – компания «Нава Сервис»: устройство заберёт курьер, сертификат клиент получит по SMS или электронной почте.

У «Евросети» есть шансы увеличить выручку с помощью такого сервиса, но лишь очень немногие потребители готовы менять устройства каждый год и чаще, указывает гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. По его оценке, в России средний период замены устройства составляет не менее двух лет. Такие условия могут быть выгодны только в случае, если покупатель точно уверен, что в ближайшей перспективе сменит смартфон.