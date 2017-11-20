В социальных сетях запущена эстафета #лого20летназад

Это, конечно, не эстафета обливания холодной водой, но тоже способ разбавить серые ноябрьские будни.

В честь 20-летнего юбилея в России компания Mastercard предложила крупным брендам вспомнить о своей истории и о том, как изменился их логотип за 20 лет.

В социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook появился хэштег #лого20летназад, с которого и началась эстафета: каждый участник предлагает кому-либо из своих известных коллег по цеху присоединиться и продемонстрировать эволюцию собственного лого.

Начало флешмобу положили его инициаторы – Mastercard.

После демонстрации ролика-эволюции компания передала эстафету, быстро подхваченную остальными брендами:

МТС анонсирует тестирование 5G:

В «МВидео» в ответе на переданную им эсатфету шутят, что изменений бренд претерпел значительно больше, чем зачинщики флешмоба. Компания в своём ролике-эволюции также удовлетворит любопытство рождённых в 90-е, ведь они, скорее всего, не знают, что же означает буква «М».

Больше роликов-эволюций по хэштегу #лого20летназад.