Эволюция данных: Как в наружной рекламе создается единая валюта измерений

За последний год на рынке наружной рекламы появилось несколько систем медиаизмерений, но ни одна из них не была принята в качестве индустриальной валюты. Чтобы прийти к единому стандарту, в Национальной ассоциации визуальных коммуникаций (НАВК) был создан комитет по медиаизмерениям наружной рекламы. Ему предстоит утвердить методологию и до конца 2018 года года определиться с пулом поставщиков данных, рассказал Sostav председатель этого комитета и директор по стратегическому маркетингу оператора Russ Outdoor Рашид Нежеметдинов.

Операторы наружной рекламы уже согласовали основные принципы единой валюты — прозрачность, масштабируемость, применимость на всех типах носителей и преемственность, которая означает совместимость с другими каналами коммуникаций.

РАШИД НЕЖЕМЕТДИНОВ

Председатель комитета по медиаизмерениям наружной рекламы НАВК, директор по стратегическому маркетингу оператора Russ Outdoor : «Преемственность является существенным фактором при разработке индустриальной системы измерений, потому что более 20 лет мы работаем на рынке с данными компании ЭСПАР. К этим данным не было претензий, пока рынок не стал более цифровым. Для статичных рекламных конструкций периодичность обновления данных ЭСПАР раз в год была не идеальна, но достаточна для принятия решений. С распространением цифровых форматов такая частота стала неприемлемой. Нужно совершенствовать измерения, но не отказываться от предыдущего опыта».

Именно преемственность данных легла в основу пилотного проекта измерений наружной рекламы Russ Outdoor, запущенного в 2017 году. Система базировалась на мобильной панели охватом 1,5 тысячи и включала данные текущего измерителя ЭСПАР, а также Tiburon (дает данные о маршрутах перемещения), Espri (данные навигации) и AdMetrix (измеряет эффект коммуникации).

Остальные системы измерений наружной рекламы (например, oneFactor, MotionLogic от А-Медиа, Яндекс) основываются на одном источнике данных — телеком-операторов или навигационных систем. Russ Outdoor же в своем пилотном проекте стремился применить интегрированный подход к измерению наружной рекламы, наиболее распространенный на большинстве продвинутых зарубежных рынках. Для этого Russ Outdoor опирался на международные рекомендации документа Esomar's Global Guidelines for Outdoor Advertising.