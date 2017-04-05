Международный коммуникационный конкурс стал региональным партнером в России и СНГ GWA

Международный коммуникационный конкурс Eventiada Awards стал региональным партнером в России и СНГ крупнейшей глобальной премии IPRA Golden World Awards (GWA). Данная премия проводится одной из старейших международных ассоциаций по связям с общественностью (International Public Relations Association/IPRA), формирующей стандарты и принципы коммуникаций во всем мире с 1955 года.

Сегодня IPRA является наиболее авторитетным международным профессиональным объединением в сфере PR. Премия IPRA Golden World Awards была учреждена в 1990 году и оценивает лучшие коммуникационные проекты со всего мира.

Конкурс Eventiada Awards проводится с 2011 года и включает номинации, отмечающие лучшие коммуникационные проекты, реализованные корпорациями, государственными и общественными организациями, а также молодежные проекты. 26 номинаций конкурса охватывают все основные коммуникационные категории, и включают специальные блоки, как например, блок проектов продвижения ЗОЖ.

Уникальная система двойного жюри конкурса делает его по-настоящему транспарентным и эффективным. Eventiada Awards принимает работы на русском и английском языках, и является крупнейшим таким проектом в Восточной Европе. Так в 2016 году поступило более 800 заявок из 124 городов 6 стран. Конкурс является международным и охватывает Россию, СНГ и страны Восточной Европы (в том числе, Беларусь, Казахстан, Украина, Венгрия и Польша).

Выбор IPRA конкурса Eventiada Awards своим региональным партнером в России и СНГ является лучшим подтверждением международного признания его актуальности, транспарентности, соответствия мировым стандартам и роли в регионе. В 2017 году Eventiada Awards начнет прием работ 1 июня. Осенью экспертный совет оценит присланные работы, и состоятся публичные защиты лучших проектов, которые оценит жюри.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет 16 ноября в Москве. В прошлом году лауреатами Eventiada Awards стали крупнейшие российские и международные компании, государственные и общественные проекты, были отмечены самые лучшие профессиональные и молодежные проекты в области коммуникаций.

В рамках партнерства, начиная с сезона 2017 года, произойдет интеграция конкурсов IPRA Golden World Awards и Eventiada Awards, будут представлены специальные номинации – Eventiada IPRA GWA Awards, которые принимаются на английском языке и оцениваются международным жюри IPRA GWA. В жюри конкурса Eventiada Awards войдут представители международной ассоциации IPRA и премии Golden World Awards.

Кроме того, все лауреаты Eventiada Awards смогут участвовать в IPRA GWA на особых условиях. Партнерство и интеграция с крупнейшим глобальным конкурсом - это признание международного качества проектов из России и СНГ, участвующих в Eventiada Awards.

Организаторами Eventiada Awards выступают КГ «Орта», Ассоциация менеджеров (АМР), Российский государственный социальный университет (РГСУ) и философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Компания Tele2 поддерживает молодежный блок конкурса, а Boehringer Ingelheim – блок номинаций ЗОЖ. Индустриальным медиа партнером выступает портал Sostav.ru. Конкурс проходит в рамках Leadership Dialogue Forum – крупнейшего в Восточной Европе мероприятия, формирующего повестку будущего медиа, коммуникаций и лидерства.

Барт Де Врис, Президент Международной ассоциации по связям с общественностью (IPRA)



Получить высокую оценку ведущих мировых экспертов в области коммуникаций со всего мира – это одна из вершин международного признания и профессионализма, к которой стремится любой специалист в области коммуникаций. Это дает огромный стимул для дальнейших карьерных взлетов, укрепления репутации и престижа вашего корпоративного бренда.



Алексей Сафронов, Президент конкурса Eventiada Awards, генеральный директор КГ «Орта»



Как организаторы Eventiada мы очень рады, что IPRA выбрала наш конкурс своим региональным партнером в России и СНГ. Это впервые, когда региональный конкурс в России и СНГ не только выбран региональным партнером крупнейшего международного конкурса, но и происходит интеграция, создается синергетический эффект. Это делает проект действительно международным и переводит его на новый уровень, обеспечивая международное признание всем участникам Eventiada Awards.



Елена Фадеева, Председатель Попечительского совета Leadership Dialogue Forum, генеральный директор FleishmanHillard Vanguard, Президент КГ «Орта»