Международный коммуникационный конкурс Eventiada Awards стал региональным партнером в России и СНГ крупнейшей глобальной премии IPRA Golden World Awards (GWA). Данная премия проводится одной из старейших международных ассоциаций по связям с общественностью (International Public Relations Association/IPRA), формирующей стандарты и принципы коммуникаций во всем мире с 1955 года.
Сегодня IPRA является наиболее авторитетным международным профессиональным объединением в сфере PR. Премия IPRA Golden World Awards была учреждена в 1990 году и оценивает лучшие коммуникационные проекты со всего мира.
Конкурс Eventiada Awards проводится с 2011 года и включает номинации, отмечающие лучшие коммуникационные проекты, реализованные корпорациями, государственными и общественными организациями, а также молодежные проекты. 26 номинаций конкурса охватывают все основные коммуникационные категории, и включают специальные блоки, как например, блок проектов продвижения ЗОЖ.
Уникальная система двойного жюри конкурса делает его по-настоящему транспарентным и эффективным. Eventiada Awards принимает работы на русском и английском языках, и является крупнейшим таким проектом в Восточной Европе. Так в 2016 году поступило более 800 заявок из 124 городов 6 стран. Конкурс является международным и охватывает Россию, СНГ и страны Восточной Европы (в том числе, Беларусь, Казахстан, Украина, Венгрия и Польша).
Выбор IPRA конкурса Eventiada Awards своим региональным партнером в России и СНГ является лучшим подтверждением международного признания его актуальности, транспарентности, соответствия мировым стандартам и роли в регионе. В 2017 году Eventiada Awards начнет прием работ 1 июня. Осенью экспертный совет оценит присланные работы, и состоятся публичные защиты лучших проектов, которые оценит жюри.
Торжественная церемония награждения победителей пройдет 16 ноября в Москве. В прошлом году лауреатами Eventiada Awards стали крупнейшие российские и международные компании, государственные и общественные проекты, были отмечены самые лучшие профессиональные и молодежные проекты в области коммуникаций.
В рамках партнерства, начиная с сезона 2017 года, произойдет интеграция конкурсов IPRA Golden World Awards и Eventiada Awards, будут представлены специальные номинации – Eventiada IPRA GWA Awards, которые принимаются на английском языке и оцениваются международным жюри IPRA GWA. В жюри конкурса Eventiada Awards войдут представители международной ассоциации IPRA и премии Golden World Awards.
Кроме того, все лауреаты Eventiada Awards смогут участвовать в IPRA GWA на особых условиях. Партнерство и интеграция с крупнейшим глобальным конкурсом - это признание международного качества проектов из России и СНГ, участвующих в Eventiada Awards.
Организаторами Eventiada Awards выступают КГ «Орта», Ассоциация менеджеров (АМР), Российский государственный социальный университет (РГСУ) и философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Компания Tele2 поддерживает молодежный блок конкурса, а Boehringer Ingelheim – блок номинаций ЗОЖ. Индустриальным медиа партнером выступает портал Sostav.ru. Конкурс проходит в рамках Leadership Dialogue Forum – крупнейшего в Восточной Европе мероприятия, формирующего повестку будущего медиа, коммуникаций и лидерства.
Барт Де Врис, Президент Международной ассоциации по связям с общественностью (IPRA)
Получить высокую оценку ведущих мировых экспертов в области коммуникаций со всего мира – это одна из вершин международного признания и профессионализма, к которой стремится любой специалист в области коммуникаций. Это дает огромный стимул для дальнейших карьерных взлетов, укрепления репутации и престижа вашего корпоративного бренда.
Алексей Сафронов, Президент конкурса Eventiada Awards, генеральный директор КГ «Орта»
Как организаторы Eventiada мы очень рады, что IPRA выбрала наш конкурс своим региональным партнером в России и СНГ. Это впервые, когда региональный конкурс в России и СНГ не только выбран региональным партнером крупнейшего международного конкурса, но и происходит интеграция, создается синергетический эффект. Это делает проект действительно международным и переводит его на новый уровень, обеспечивая международное признание всем участникам Eventiada Awards.
Елена Фадеева, Председатель Попечительского совета Leadership Dialogue Forum, генеральный директор FleishmanHillard Vanguard, Президент КГ «Орта»
Организуемый Международной ассоциации по связям с общественностью (IPRA) конкурс IPRA Golden World Awards (GWA) – это сегодня один из крупнейших международных конкурсов, который объединяет профессионалов со всего мира и оценивает лучшие глобальные проекты. Мы очень рады партнерству с IPRA GWA, так как оно дает возможность международной аудитории, экспертам и членам жюри IPRA GWA оценить качество, эффективность, креативность и инновационность кампаний, реализованных в России и СНГ, и отметить их на самом высоком международном уровне. Мы уверены, что в результате этого партнерства все больше и больше проектов из России и СНГ станут участниками и, конечно же, победителями такого крупного международного конкурса как IPRA GWA, существующего на рынке уже более 27 лет.